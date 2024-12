Guadagna il doppio di Lukaku, così salta il colpo del Napoli

Niente da fare per gli azzurri che devono arrendersi davanti alle richieste del calciatore: uno stipendio doppio rispetto a quello del belga

Il Napoli vuole essere protagonista anche sul calciomercato di gennaio. Conte ha indicato la strada, servono acquisti per poter competere fino alla fine per lo scudetto.

Il primo colpo sarà in difesa e il prescelto è Danilo, in uscita dalla Juventus, come raccontato da Calciomercato.it. Al brasiliano i bianconeri hanno fatto sapere che c’è la necessità di trovare una nuova squadra e le opzioni sono due: oltre al Napoli, c’è una ricca proposta dall’Arabia Saudita che però non stuzzica il calciatore, convinto di poter essere ancora competitivo in campionati di alto livello.

In attesa di definire l’eventuale arrivo del difensore della Juventus, Manna lavora anche su altre opzioni per il presente e il futuro. Si è parlato di una possibile operazione con il Manchester United che ha messo Osimhen nel mirino. In cambio del nigeriano, i Red Devils avrebbero proposto uno tra Zirkzee, Hojlund e Rashford, ma la candidatura dell’attaccante inglese sembra destinata a sfumare prima ancora di diventare concreta.

Calciomercato Napoli, Rashford sogno impossibile: le cifre

Fuori dai piani di Amorim, il Manchester United sta provando a sbarazzarsi di Rashford ed è per questo che avrebbero provato ad imbastire uno scambio – stando a quanto riportato da ‘teamtalk.com’ – con gli azzurri.

Un affare però che non può decollare per un ostacolo difficile da superare: l’ingaggio del 27enne. Uno stipendio due volte più alto di quello di Lukaku che, ad oggi, è il calciatore più pagato del Napoli. Una cifra fuori dalla portata dei partenopei che hanno dei limiti salariali molto stretti e difficilmente superabili.

Se a questo si aggiunge poi il ruolo del calciatore inglese, che dà il meglio di sé sull’out sinistra, fascia occupata attualmente da Kvaratskhelia e Neres, ecco che il quadro è completo. Il nome di Rashford, salvo colpi di scena, resterà una delle tante chiacchiere di calciomercato, con il suo approdo all’ombra del Vesuvio che appare improbabile.