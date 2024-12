Annuncio su Thuram: furia Inter contro il Milan e caso Lautaro Martinez

Nuova puntata di Inter Zone, programma di approfondimento sui nerazzurri in onda sul canale youtube di Calciomercato.it

Si è parlato tanto di mercato nel programma Inter Zone in onda, come sempre, sul canale youtube di Calciomercato.it. Nello specifico di Marcus Thuram, per il quale aumentano gli estimatori dopo una prima parte di stagione quasi perfetta.

Con gol e super prestazioni, l’attaccante francese è riuscito a sopperire al rendimento insufficiente del suo compagno di reparto, Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter che è stato fondamentale per l’inserimento nel gruppo e nel mondo nerazzurro dell’ex attaccante del Borussia M’Gladbach.

Presenze, gol e assist: i numeri di Thuram con l’Inter

Thuram è sbarcato ad Appiano nell’estate 2023. Marotta e Ausilio se lo aggiudicarono a costo zero, sconfiggendo una concorrenza significativa che comprendeva, soprattutto, il Milan. Di fatto i rossoneri sono stati battuti al fotofinish, facendo leva su una proposta economica migliore – 6 milioni di euro a stagione e ben 8 di commissioni – nonché su un progetto tecnico-tattico, vedi l’utilizzo di un sistema di gioco che prevede le 2 punte, maggiormente congeniale al figlio d’arte.

Dal luglio 2023 ad oggi, il classe ’97 ha:

Disputato 67 partite, di cui 51 in Serie A;

Segnato 28 gol, con l’ultimo lunedì sera al Como;

Realizzato 20 assist.

Thuram corteggiato da mezza Europa, ma l’Inter vuole blindarlo: chiarezza sulla clausola

In Europa sono pazzi di Thuram, dalle big inglesi al Barcellona passando per Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Ma l’Inter non ha intenzione di privarsene, anzi – come dichiarato a Inter Zone dal nostro Giorgio Musso – è pronta a blindarlo con un nuovo e più ricco contratto con scadenza a giugno 2029.

L’attuale contratto di Thuram scade nel 2028. In esso è presente una clausola risolutiva fissata intorno ai 90 milioni di euro, una cifra non così spropositata per le società sopracitate. Questa clausola può essere attivata soltanto nel mese di luglio e ha una scadenza ben precisa. Anche la volontà del 27enne nato a Parma, tuttavia, è quella di proseguire l’avventura in nerazzurro. A Milano e all’Inter, del resto, ha trovato la sua dimensione.