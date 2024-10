Inter, apertura di Thuram al Psg: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il mercato dell’Inter della prossima estate porterà ad una rivoluzione in attacco. Il Paris Saint-Germain vuole Thuram, che ha aperto al trasferimento

L’Inter si candida già ora ad essere tra le protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. Si prevede una vera e propria rivoluzione soprattutto nel reparto offensivo, dove appare assai difficile la conferma di Arnautovic e soprattutto di Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Ma attenzione anche alla posizione di Marcus Thuram.

Arrivato ad Appiano Gentile nel luglio 2023 da svincolato dal Borussia Monchengladbach, il 27enne attaccante francese nativo di Parma nei piani iniziali del club nerazzurro doveva essere la prima alternativa a Lautaro e Lukaku. Ma con il dietrofront del belga, che fece saltare il suo ritorno all’Inter a titolo definitivo dopo una stagione in prestito dal Chelsea, spalancò le porte a Thuram che sfruttò al meglio l’occasione di essere titolare per formare la nuova coppia ‘ThuLa‘. A suon di gol e assist, è stato tra i principali protagonisti della cavalcata della squadra di Simone Inzaghi che nella passata stagione è culminata con la conquista dello scudetto della seconda stella. E in quella attuale i suoi numeri sono persino migliorati: con sette gol nelle prime sette giornate di Serie A, Thuram è attualmente il capocannoniere del campionato a parimerito con Retegui, ma senza calciare i rigori. Normale quindi che i riflettori del mercato dei top club europei siano puntati su di lui, in particolar modo quelli del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter, la valutazione di Thuram non spaventa il Psg

Da tempo si vocifera di un interessamento del Psg per Marcus Thuram, ma c’è molto di più. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, il numero 9 nerazzurro è il primo obiettivo dei campioni di Francia, che presenteranno un’offerta ufficiale la prossima estate.

Dal canto suo l’Inter è molto soddisfatta del rendimento del bomber transalpino e non vorrebbe privarsene a meno di una proposta indecente che superi gli 80 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe una totale plusvalenza dal momento che, come detto prima, Thuram è arrivato a costo zero. La sua partenza permetterebbe a Oaktree di finanziare quasi tutto il mercato in entrata della prossima stagione, quando ai tanti ultra trentenni in scadenza, potrebbe non essere rinnovato il contratto. Da quanto appreso dalla nostra redazione, Thuram è tentato dal Paris Saint-Germain ed ha aperto al suo trasferimento, anche se si trova benissimo a Milano e non forzerà in alcun modo la sua partenza. Intanto, come è giusto che sia, il presidente Marotta non vuole farsi trovare impreparato e sta già lavorando ai colpi in entrata. Il sogno è quello di ripetere un’operazione a titolo gratuito provando a prendere Jonathan David dal Lille. Ma la concorrenza è folta e agguerrita.