Nuovo asso nella manica per Marotta, ma il duello Juve-Napoli inquieta l’Inter

Questa prima parte di stagione ha messo in mostra un talento di proprietà dei nerazzurri che in estate possono capitalizzarlo al massimo

Il calcio italiano è tornato da qualche anno campionato di bomber, di tanti calciatori che segnano con buona frequenza e che si contendono la classifica marcatori. Anche se a dire la verità in questa stagione una flessione c’è stata, visto che in testa c’è sempre Retegui a quota 12 pur non trovando la via della rete da un mese e le ultime sono quelle in Champions allo Young Boys. E ora si è pure infortunato. Alle sue spalle c’è Marcus Thuram con 11, poi Kean a 9 nelle prime 17 giornate e Lookman.

Ma dalle retrovie c’è qualche nuova leva che non sta facendo numeri impressionanti ma di certo sta rubando l’occhio e può diventare protagonista come sempre anche del mercato nei prossimi mesi. Ad esempio al Gewiss l’Empoli di D’Aversa che per poco non fa lo sgambetto all’Atalanta sta mettendo in mostra due prime punte per niente male come Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito. Il primo ha segnato 4 gol, il secondo 5 ed entrambi sono andati a segno contro la Dea spaventandola parecchio.

Due giocatori che si stanno completando, si stanno costruendo e nel frattempo continuano a mandare feedback a Milano. Milan e Inter sono le due proprietari dei cartellini, che pian piano stanno crescendo. In particolare Esposito è giocatore che già da qualche anno sta girando per prestiti, è andato pure all’estero a Basilea, a 22 anni possiamo dire che si è fatto le ossa. E ora sta raccogliendo i frutti, con l’Inter che si ritroverà una buona carta tra le mani. Starà a Marotta e la dirigenza decidere come usarla.

Inter, Esposito on fire e in estate è pronta la fila. E Spalletti lo applaude

Ieri sera su Sky Sport è arrivata addirittura l’investitura del ct Luciano Spalletti: “Ha grandissime chance per diventare l’attaccante della Nazionale, conosce tanto bene il calcio. È uno che vede al di là mentre altri vedono solo un muro davanti. Ha la sensibilità di toccare la palla, gli manca soltanto un po’ di motore perché anche fisicamente è uno che regge il colpo”. Un bell’endorsement senza dubbio, che ne aumenta l’appeal sul mercato e può dare quindi una mano a Marotta a livello di mercato e di potenziali richieste.

Al rientro dal prestito l’Inter dovrà decidere cosa fare. I nerazzurri cercheranno di sicuro un’altra punta al posto dei vari Arnautovic e Correa che sono in uscita già a gennaio. Difficile però che (così come il fratello Francesco Pio, il 2005 che sta segnando a raffica con lo Spezia in B) possano restare in rosa. Più facile pensare che venga utilizzato per fare cassa con una valutazione che potrebbe sfiorare i 15 milioni e che farebbero tremendamente comodo.

E in Serie A gli estimatori non mancherebbero. Il Napoli, che ha rapporti importanti con l’agente Mario Giuffredi, potrebbe pensarci il prossimo anno, magari pure la Juve. Anche se l’Inter preferirebbe non cederlo a un’altra big di Serie A. Per questo il classe 2002 potrebbe essere inserito in qualche operazione (previo rinnovo del contratto in scadenza 2026), magari quella per Nico Paz che tanto piace ai nerazzurri.