L’Inter anticipa tutti su Nico Paz: lo porta Javier Zanetti, ecco perché

L’Inter si sta muovendo con anticipo su Nico Paz, per convincere il Real Madrid e aggiudicarselo prima della concorrenza

Il giocatore che più di ogni altro sta impressionando in Serie A è Nico Paz: il gioiellino del Real Madrid, dato in prestito al Como per fare esperienza, sta dominando avversari e campionato. Il classe 2004 ora è anche ambitissimo sul mercato e l’Inter sta provando ad anticipare la concorrenza.

In 15 partite di Serie A, l’argentino ha già messo a referto 2 gol e 3 assist, un bottino niente male che si va a sommare alle centinaia di giocate di qualità che mette al servizio dei compagni di squadra. Le caratteristiche di Nico Paz sono una merce rarissima sul mercato e, per questo, la prossima estate partirà la corsa ad aggiudicarselo. Il Real Madrid eserciterà la recompra, ma poi ascolterà offerte perché in questo momento ha un’abbondanza di talenti da fare spavento là davanti. L’Inter sta provando a giocarsi le sue carte, compresa la figura di Javier Zanetti.

Nico Paz all’Inter con Inzaghi: Zanetti spinge con il padre

Il piano dei nerazzurri sul futuro è quello di aprire un progetto giovani, ovviamente di grande qualità per restare competitivi in ogni competizione, e Nico Paz può essere un tassello fondamentale di questo nuovo ciclo.

Non è un caso che anche Oaktree sarebbe favorevole a un investimento per il trequartista argentino, che rappresenta il prototipo ideale del calciatore su cui puntare a livello economico: un giocatore giovane, forte e che può raggiungere quotazioni di mercato da capogiro. Inoltre, è un profilo molto gradito anche a Simone Inzaghi – sempre più in odore di rinnovo di contratto – che potrebbe cucirgli addosso un ruolo alla Luis Alberto ai tempi della Lazio. Infine, da non sottovalutare è la carta Javier Zanetti: l’ex capitano ha un rapporto speciale con il padre di Nico Paz e, da sempre, ha contribuito a mantenere un folto gruppo argentino a Milano. La storia della maglia nerazzurra è stata costellata di talenti a tinte albicelesti e il prossimo a iscriversi in questa lunga lista potrebbe essere proprio Nico Paz.