Verona-Milan, cori razzisti a Maignan: la decisione UFFICIALE del Giudice sportivo

Il portiere rossonero si era lamentato con l’arbitro Marinelli, il quale durante la partita non aveva preso alcun provvedimento

È arrivata la decisione ufficiale del Giudice sportivo in merito ai cori razzisti indirizzati a Mike Maignan durante Verona-Milan, gara andata in scena venerdì scorso al ‘Bentegodi’ e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A.

Il Giudice sportivo ha chiesto alla Procura della FIGC “una ulteriore dettagliata relazione in ordine al numero dei tifosi responsabili dei cori, allo stato della procedura dell’individuazione dei responsabili ed alla collaborazione, al riguardo, della società scaligera”. In sostanza un supplemento di indagini.

Verona-Milan, cori razzisti a Maignan: nessun provvedimento di Marinelli

Al termine del match, vinto 1-0 dalla squadra di Fonseca grazie al gol di Reijnders, il portiere rossonero si era lamentato con l’arbitro Marinelli – il quale a gara in corso non ha preso alcun provvedimento – per aver appunto ricevuto dei cori di discriminazione razziale dai tifosi scaligeri.

Verona-Milan, squalificato un turno il Ds Sogliano

A proposito sempre di Verona-Milan, il Giudice sportivo ha squalificato per un turno il Ds gialloblù Sean Sogliano, “per avere rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara”.

Milan, Maignan rinnova il contratto: manca solo la fumata bianca

Dal campo al mercato, dove il nome di Maignan perde quota perché è a un passo dal rinnovare il contratto col Milan in scadenza a giugno 2026. Come scritto da Calciomercato.it il 16 dicembre, il transalpino “è pronto a veder aumentare il proprio stipendio a circa 5 milioni di euro netti a stagione“. Il nuovo accordo avrà almeno giugno 2029 come data di scadenza. Si attende solo la fumata bianca.

Non solo Mike Maignan, il club di Red Bird ha di fatto blindato anche altri due big: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Il primo “vedrà raddoppiare i soldi in busta paga (attualmente guadagna 1,7 milioni di euro), superando i 3 milioni”. Il contratto dell’ex Az Alkmaar “scadrà fra 5 anni, come quello dell’americano, che avrà un leggero ritocco” fino a 4/5 milioni di euro a stagione.