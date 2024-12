Theo Hernandez manda segnali al Milan: tra campo e rinnovo, la svolta del francese

Il terzino mancino non sta vivendo un momento facile, contro la Roma vorrebbe tornare titolare: ecco la scelta del calciatore

Era il 16 dicembre quando l’agente di Theo Hernandez, Manuel García Quilón, varcava i cancelli di Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Sul piatto chiaramente è finito il rinnovo del francese, ma si è parlato anche del momento complicato del calciatore.

Era il giorno dopo il pareggio contro il Genoa, quando Paulo Fonseca aveva deciso di tenere il giocatore in panchina per tutta la gara, lasciando spazio a Jimenez. Anche contro il Verona, Hernandez è poi partito fuori, prima di entrare in campo per via dell’infortunio di Rafa Leao. Un ingresso non certo entusiasmante, con il vero Theo rimasto ancora un lontano ricordo. E dire che da Milanello alla vigilia della sfida del Bentegodi si vociferava di un giocatore voglioso e desideroso di prendersi il posto da titolare.

Milan, Theo Hernandez fa gli straordinari

Questo atteggiamento positivo di Theo Hernandez non è venuto meno nemmeno nei giorni successivi, tanto che ieri il 23 dicembre, si è presentato a Milanello per allenarsi.

Il francese ha svolto un lavoro personalizzato per provare a ritrovare la forma migliore, ormai persa da tempo, nel giorno in cui la squadra ha usufruito di una giornata di libertà. Un segnale chiaro e importante da parte di Theo Hernandez che non è certo passato inosservato.

Il numero 19 con questo gesto dimostra di volersi tenere il Milan. D’altronde il francese lo ha sempre detto come la sua priorità sia il club rossonero. Il terzino ora dovrà dimostrarlo in campo di essere cambiato. Domenica le risposte le darà la partita contro la Roma, un match da non sbagliare per restare aggrappato al treno che porta a qualificarsi in Champions League. Ritrovarsi sul terreno di gioco, inoltre, faciliterebbe anche il rinnovo di contratto. Un rinnovo che vuole anche il Milan. Le parti dopo l’incontro della scorsa settimana sono più vicine ad un accordo sui 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un eventuale rinnovo, però, non escluderebbe del tutto una sua partenza, ma si vivrebbe certamente con maggiore serenità.