Il borsino dei centrocampisti, chi sale e chi scende: Reijnders super top, Ricci in discesa libera

Si è chiusa ieri sera, col 2-0 dell’Inter al Como, la diciassettesima giornata del campionato di Serie A: ecco il borsino dei centrocampisti

Siamo alla vigilia di Natale e, solitamente, bisogna essere più buoni, anche per non deludere il caro e vecchio Babbo Natale. Ma il borsino settimanale incombe e non si ferma davanti a nulla: dunque, vediamo i migliori e i peggiori centrocampisti di questo turno che si è chiuso da poche ore.

Partiamo dalle buone notizie e non possiamo non nominare tra i migliori mediani della giornata quel Tijjani Rejinders del Milan, al quarto gol, decisivo ai fini della vittoria contro il Verona, ottavo in totale tra tutte le competizioni disputate fino a questo momento. Un rendimento di altissimo quello del 26enne olandese che continua a far felice l’allenatore Paulo Fonseca. Menzione d’onore anche per Frank Zambo Anguissa, autore del momentaneo 1-0 del Napoli sul campo del Genoa con un colpo di testa, terza realizzazione in campionato. Sugli scudi Alexis Saelemaekers, seconda rete con la maglia della Roma e prestazione di altissimo livello nel rotondo 5-0 casalingo contro il Parma di Fabio Pecchia. Gli ultimi due mediani da menzionare arrivano direttamente da Monza-Juventus: uno è americano e si chiama Weston McKennie, secondo gol in Serie A. L’altro è Warren Bondo, 21 anni, protagonista di una prestazione di altissimo livello nonostante la sconfitta che ha portato, poi, all’esonero di Alessandro Nesta, sostituito da Salvatore Bocchetti. Il suo nome è finito, da tempo, sul taccuino di alcune società molto importanti, con l’Inter e Piero Ausilio che lo monitorano da tempi non sospetti.

CHI SALE

Reijnders, Milan – 50 milioni

Anguissa, Napoli – 25 milioni

Saelemaekers, Roma – 15 milioni

McKennie, Juventus – 22 milioni

Bondo, Monza – 10 milioni

Ricci in caduta libera, Colpani dove sei?

Passiamo, adesso, alle dolenti note. Cercheremo di essere meno cattivi del solito, vedremo se ci riusciremo alla fine. Male nella sconfitta interna contro il Milan di venerdì scorso Grigoris Kastanos, 26enne calciatore di fantasia del Verona di Paolo Zanetti. Questa volta, però, la fantasia è rimasta a casa, chiusa a chiave in un cassetto. E se Bondo ride, Bianco piange, sportivamente parlando. Il 22enne centrocampista, punto fermo del Monza dell’ex allenatore Alessandro Nesta, non è riuscito a dare il meglio contro la Juventus, lasciando al suo compagno di reparto tutto il duro lavoro. Può capitare. Così com’è successo a Simon Sohm, 23 anni e punto di forza del Parma. Ad una settimana dalla doppietta al Verona, inutile ai fini del risultato finale, lo svizzero è stato travolto dai dirimpettai Paredes e Kone contro la Roma di Ranieri: servirà ritrovarsi in fretta, anche perché la zona calda si avvicina.

Chiudiamo con due giovani di belle speranze che stanno deludendo, e non poco. Il primo, Samuele Ricci, aveva dimostrato tutto il suo valore in un inizio travolgente col Torino e con la Nazionale di Luciano Spalletti. Adesso, il 23enne regista si è perso, un po’ come tutta la squadra di Paolo Vanoli e le sirene di mercato, che prima risuonavano fortissime, si sono decisamente affievolite nelle ultime settimane. Lasta, but not least, Andrea Colpani. Arrivato in estate alla Fiorentina del suo mentore Raffaele Palladino, proveniente dal Monza e pagato ben 16 milioni di euro, l’estroso 25enne bresciano non sta rispettando le aspettative. Complice, probabilmente, anche il cambio di modulo in corsa, a Firenze non hanno ancora mai visto il vero ‘Flaco’. Vedremo se prima della fine del 2024 ci farà ricredere e anche i fantallenatori lo attendono con ansia.

CHI SCENDE

Kastanos, Verona – 1.5 milioni

Bianco, Monza – 4 milioni

Sohm, Parma – 5 milioni

Ricci, Torino – 20 milioni

Colpani, Fiorentina – 13 milioni