Monza, addio Nesta: l’esonero del tecnico è UFFICIALE

Alessandro Nesta chiude la sua esperienza sulla panchina brianzola, la decisione annunciata poco fa dal comunicato del club

L’ennesima sconfitta per il suo Monza, quella di ieri sera in casa con la Juventus per 2-1, si è rivelata alla fine fatale per Alessandro Nesta. Il club brianzolo ha preso la decisione di sollevare l’allenatore dal suo incarico.

Poco fa, lo scarno comunicato del Monza, in cui, in poche righe, si saluta il tecnico, ponendo fine al suo percorso dopo 17 giornate di campionato: “AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro“. L’allenatore è stato penalizzato da un rendimento deficitario, che vede attualmente il Monza all’ultimo posto in classifica con appena 10 punti, frutto di una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte, con la zona salvezza distante cinque lunghezze.

Nell’immediato post partita di ieri, dopo il ko con la Juventus, l’orientamento sembrava quello di confermare, per il momento, la fiducia a Nesta, in attesa delle sfide contro Parma e Cagliari, scontri diretti che a cavallo di Capodanno avrebbero potuto dire qualcosa in più sulle chances di salvezza della squadra. Come anticipato da Calciomercato.it, invece, con il passare delle ore Galliani ha cambiato idea e ha deciso per l’esonero di Nesta.

Adesso, per la società brianzola è fondamentale la scelta del sostituto dell’allenatore, per invertire la tendenza di una stagione in cui lo spettro della retrocessione in Serie B si sta facendo concreto. Il club ha deciso di puntare su Salvatore Bocchetti, nome per il quale si stavano già intensificando i contatti nelle ore precedenti. Già da qualche giorno, in tal senso, erano state prese informazioni per quanto concerne la risoluzione del suo contratto con il Verona. Il Monza ha ufficializzato il contratto con l’ex difensore fino al 30 giugno 2027.