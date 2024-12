PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 2-0: jolly Carlos Augusto, Lautaro in letargo

Voti, top e flop di Inter-Como, match di San Siro valido per la 17° giornata del campionato. Il brasiliano e il missile di Thuram lanciano la formazione di Inzaghi

L’Inter sbriga la pratica Como accelerando nella ripresa e riportandosi in scia alle battistrada Atalanta e Napoli in classifica.

Nerazzurri in emergenza nel reparto difensivo e che la sbloccano a inizio secondo tempo grazie all’incornata vincente di Carlos Augusto, che stacca più in alto di tutti sul corner calciato da Calhanoglu. Nel recupero è invece l’imprendibile Thuram a non dare scampo a Reina con un missile di rara potenza. La nota negativa in casa Inter è la crisi di gol per capitan Lautaro Martinez, mentre nell’undici di Fabregas brilla l’osservato speciale Nico Paz.

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 7 (74′ de Vrij SV)

Bastoni 6,5

Carlos Augusto 7,5

Dumfries 5,5

Barella 5,5 (74′ Zielinski SV)

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6 (89′ Frattesi SV)

Dimarco 5,5 (80′ Buchanan SV)

Thuram 7,5

Lautaro Martinez 5 (89′ Taremi SV)

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Carlos Augusto 7,5 – Ci ha preso gusto l’ex Monza. Secondo gol consecutivo, stavolta di capitale importanza dopo il guizzo nel tennistico 6-0 alla Lazio. In più, un salvataggio determinante sul cross di Belotti. Esterno alto o braccetto (come stasera) non fa differenza: titolare aggiunto per Simone Inzaghi. Jolly.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 5 – Ormai è un caso: ancora a secco, malgrado il supporto dei compagni che a più riprese provano a metterlo nelle migliori condizioni per pungere in area avversaria. Ma il capitano non è il cobra della scorsa stagione e non morde dalle parti di Reina. Non graffia addirittura dal 3 novembre: ‘Toro’ in letargo.

COMO

Reina 5,5

Goldaniga 5,5

Dossena 5

Kempf 6 (75′ Barba SV)

Van der Brempt 5,5

Sergi Roberto 5,5 (66′ Kone)

Da Cunha 6

Fadera 6,5 (88′ Cerri SV)

Strefezza 5,5 (66′ Cutrone)

Nico Paz 6,5

Belotti 6 (75′ Mazzitelli SV)

Allenatore: Fabregas 5,5

TOP Como: Nico Paz 6,5 – È l’osservato speciale della dirigenza dell’Inter e del connazionale Zanetti, che lo ha seguito da vicino anche contro la Roma. Talento purissimo, il Como si accende con le giocate del baby argentino. Nel secondo tempo impegna Sommer, sfiorando la rete del pareggio. Diamante.

FLOP Como: Dossena 5 – Dormita fatale sullo stacco di Carlos Augusto. Si perde la mercatura sul brasiliano e vede le streghe quando Thuram va in progressione.

Serie A, il tabellino di Inter-Como: Thuram fa il Lautaro, lampi di Nico Paz

INTER-COMO 2-0

48′ Carlos Augusto; 92′ Thuram

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (74′ de Vrij), Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (75′ Zielinski), Calhanoglu, Mkhitaryan (89′ Frattesi), Dimarco (80′ Buchanan); Thuram, Lautaro Martinez (89′ Taremi). A disposizione: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Asllani, Palacios, Aidoo, Motta. Allenatore: Inzaghi

Como (3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf (75 Barba); van der Brempt, Sergi Roberto (66′ Kone), Da Cunha, Fadera (88′ Cerri); Strefezza (66′ Cutrone), Nico Paz; Belotti (75′ Mazzitelli). A disposizione: Audero, Iovine, Baselli, Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi. Allenatore: Fabregas

Arbitro: Giua (sez. Olbia)

VAR: Maggioni

Ammoniti: Bisseck (I), Fabregas (C, dalla panchina), Da Cunha (C), Mazzitelli (C), Thuram (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 73.204