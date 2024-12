Inzaghi adesso è preoccupato: due big a rischio per la Supercoppa

L’Inter affronta il Como nel posticipo di campionato a San Siro: l’allenatore nerazzurro in emergenza nel reparto difensivo

Simone Inzaghi in piena emergenza nelle retrovie per il match di questa sera dell’Inter a San Siro contro il Como. Trio inedito davanti a Sommer, con Bastoni che passa centrale mentre ai suoi alti ci sono Bisseck e Carlos Augusto.

Out de Vrij, che dopo la botta al ginocchio non è al meglio e si accomoda in panchina. Non ha recuperato invece Darmian, anche lui vittima di una contusione al ginocchio che non si è ancora riassorbita. Sia l’olandese che il nazionale italiano torneranno a disposizione per essere impiegati eventualmente dal primo minuto nella successiva sfida di campionato contro il Cagliari, dove invece mancheranno ancora Acerbi e Pavard. Non arrivano buone notizie infatti per i due difensori e il loro rientro slitterà ulteriormente.

Inter, emergenza difesa per Inzaghi: Acerbi e Pavard a rischio anche per la Supercoppa

Acerbi è alle prese con un’elongazione al bicipite femorale destro dalla trasferta di Verona, infortunio che l’esperto difensore sta facendo fatica a smaltire.

Anche Pavard ha accusato un problema allo stesso muscolo, ma nello specifico caso si tratta di una distrazione alla coscia sinistra, con il francese ko nella sfida di Champions League dello scorso 26 novembre contro il Lipsia. C’è preoccupazione per le loro condizioni in vista della Final Four di Supercoppa a inizio gennaio, con Inzaghi che si augura ovviamente di recuperarli entrambi prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove l’Inter sfiderà l’Atalanta nella prima semifinale.