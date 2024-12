La Juventus vuole prendere il nuovo Yildiz: incontro con papà e agente | ESCLUSIVO

Il club bianconero è rimasto stregato da Kevin Nana Motowilczuk, classe 2007 tedesco nato in Spagna e con origini polacche

La Juventus si tiene stretta il suo numero 10, Kenan Yildiz, e nel frattempo lavora per portarsi a casa un grande talento che ha molte qualità in comune con il calciatore turco. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i bianconeri sono in corsa per il cartellino di Kevin Nana Motowilczuk, trequartista e ala sinistra classe 2007 di nazionalità tedesca ma nato in Spagna e – come si intuisce dal cognome – con origini polacche.

Juventus ‘stregata’ da Nana Motowilczuk: incontro con papà e agente a Torino

La Juve lo sta seguendo con attenzione e dal vivo, attraverso suoi scout, da molti mesi. Nana Motowilczuk si è messo in grande mostra sia con il Babelsberg, dove è approdato un anno fa, che con la Germania Under 18. Cristiano Giuntoli e il suo staff sono rimasti stregati dal 17enne, per questo intendono accelerare già nei prossimi giorni per cercare di anticipare la concorrenza.

Per il ragazzo c’è la fila, con diversi grandi club di Bundesliga che hanno messo gli occhi su di lui, dal Dortmund al Borussia M’Gladbach passando per l’onnipresente Bayern Monaco. Come appreso ulteriormente da CM.IT, il papà e l’agente del ragazzo sono attesi in Italia, a Torino, nel prossimo weekend.

Juventus, Nana Motowilczuk grande occasione a zero

Il club di Exor ha deciso di incontrare entrambi per far conoscere le strutture e il progetto tecnico che ha in mente per la maturazione del ragazzo, che ha caratteristiche simili a quelle di Yildiz, come lui cresciuto calcisticamente in Germania. Prendendo Nana Motowilczuk, la Juve si assicurerebbe uno dei migliori prospetti che offre attualmente il calcio tedesco. Inoltre, il talento nato ad Alcorcon è acquistabile a costo zero.

La concorrenza non mette la strada in discesa alla Juve, ma il summit del prossimo fine settimana potrebbe mettere i bianconeri in posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre società che hanno mostrato grande interesse per il classe 2007, che diventerà maggiorenne il 28 giugno.