Juve, pista inaspettata in attacco: lo scambio con Vlahovic porta un top assoluto

I bianconeri potrebbero piazzare un colpo clamoroso in avanti, addirittura considerando un prestito e un futuro intreccio col serbo

La Juve vince ma continua a non convincere particolarmente. In casa del Monza arrivano tre punti assolutamente fondamentali per il cammino bianconero che ritrova quindi il successo, il settimo del suo campionato a fronte di tanto discussi 10 pareggi. L’attacco ha ritrovato qualche opzione in più col rientro di Nico Gonzalez che ha segnato il suo secondo gol consecutivo dopo quello in Coppa Italia.

L’argentino è tornato dall’infortunio e Motta lo ha impiegato da titolare praticamente subito, può essere lui quello che dà una mano a Vlahovic in fase realizzativa, nella speranza che non ricada nei soliti problemi fisici. Ma la questione andrà risolta in quel reparto, perché il serbo è comunque diventato un caso. Ieri è parso molto nervoso al cambio, nel postgara il tecnico ha glissato sull’argomento. Ma a parte i suoi numeri sostanzialmente ancora positivi, i tanti gol sbagliati e soprattutto la situazione contrattuale lascia tutto aperto e bisognoso di una soluzione. Il punto è sempre lo stesso, o Vlahovic accetterà un rinnovo a cifre più basse, oppure la Juve sarà costretta a cederlo per liberarsi del suo ingaggio che ha toccato i 12 milioni. Giuntoli sta sondando il mercato in questo senso, anche se ufficialmente non per gennaio quando dovrebbe tornare Milik. Ma senza uno straccio di garanzie.

Intanto in Inghilterra si è aperta una pista inaspettata come quella di Marcus Rashford, che pochissimi giorni fa ha sconvolto il Manchester United dicendo di essere “pronto per una nuova sfida”. Il ragazzino nato e cresciuto nei Red Devils ora vuole cambiare aria e con queste dichiarazioni ha rotto ovviamente il rapporto con la tifoseria, che ha già manifestato il suo malumore. Mentre Amorim non lo ha convocato nelle ultime due partite di Premier. E qui partono gli intrecci.

Il Manchester valuta il prestito per Rashford: la Juve pensa allo scambio clamoroso con Vlahovic

Secondo ‘The Sun’, addirittura il Manchester United starebbe considerando di cedere già a gennaio Rashford ma soprattutto con la formula del prestito, per provare a sgonfiare il caso e poi ripensarci a fine stagione. Una soluzione che potrebbe magari interessare anche la Juventus, che non ha grandi risorse da investire subito e in ogni caso dovrà concentrarsi sulla difesa. Però un’occasione del genere difficilmente ricapita.

Soprattutto considerando che l’attaccante inglese difficilmente andrebbe in una rivale Inghilterra: “Sarò sempre un ‘Red Devil'”, ha detto. Per cui questo eliminerebbe le concorrenti più pericolose e ricche. Il Real Madrid ha un attacco pienissimo, il Barcellona ha i soliti problemini finanziari. Restano soprattutto il PSG e il Bayern Monaco, ma la Juve può inserirsi. In caso di prestito sicuramente con un aiutone dello United sull’ingaggio monstre di Rashford, magari con la promessa di risedersi al tavolo in estate con calma. Con la richiesta ufficiale di cessione da parte del calciatore, ovviamente il Manchester ha meno potere e il costo scenderà un po’. E Giuntoli potrebbe pensare di inserire, subito o tra qualche mese, nell’affare Dusan Vlahovic che è da tempo sulla lista dello United.

Rashford può fare tutto, l’esterno a sinistra ma anche la punta in quanto ha enorme senso del gol e per caratteristiche, essendo un calciatore di qualità e di manovra oltre a un goleador, possono sposarsi al meglio con Thiago Motta. L’ostacolo sarebbe l’ingaggio, ma la suggestione potrebbe accontentare tutti. Anche il calciatore che non resterebbe in una rivale inglese e sarebbe protagonista in una squadra che avrà l’obiettivo di vincere dei trofei. Neanche a dirlo, requisito minimo la qualificazione in Champions.