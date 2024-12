Vlahovic esce infuriato: la (mancata) risposta di Motta sul nervosismo del serbo

Il centravanti della Juventus stecca contro il Monza e si arrabbia con l’arbitro, uscendo molto nervoso dopo il cambio nel finale con Adzic

La Juventus torna a vincere sul campo del Monza, grazie al sigillo decisivo di un ritrovato Nico Gonzalez. Gol da tre punti per l’argentino, con Birindelli che in precedenza aveva pareggiato il primo vantaggio degli ospiti ad opera del jolly McKennie.

In una serata poco felice sul piano personale per Dusan Vlahovic, ci ha pensato l’ex Fiorentina a togliere le castagne dal fuoco a Thiago Motta e alla Juve, a secco di vittorie da quattro partite in campionato dopo i pareggi con Milan, Lecce, Bologna e Venezia. Prestazione inconcludente per il centravanti serbo, pericoloso soltanto nella prima frazione con un sinistro di prima intenzione parato a terra da Turati. Per il resto il numero 9 è ben marcato da Pablo Marì e fatica anche ad aiutare i compagni in appoggio.

Monza-Juventus, la rabbia di Vlahovic dopo il cambio nel finale

Thiago Motta gli risparmia gli ultimi minuti nella sostituzione con Adzic e rientrato in panchina l’attaccante mostra tutto il suo nervosismo.

#ThiagoMotta alla domanda di @calciomercatoit: “La prova di #Vlahovic e il nervosismo all’uscita dal campo? Sono contento della prestazione che ha fatto, così come di tutta la squadra” #MonzaJuve 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 22, 2024

Vlahovic aveva protestato per i due interventi in area dove l’arbitro ha lasciato correre, non prendendo bene evidentemente le decisioni di Massa. Inoltre, il nazionale serbo non era soddisfatto della sua prestazione e di essere rimasto all’asciutto, dopo una serie di partite in cui era andato a segno tra campionato e coppe. “Sono contento della prova che ha fatto, così come di tutta la squadra“, ha detto successivamente Thiago Motta in conferenza stampa – alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – dribblando la domanda sulla rabbia palesata dal centravanti all’uscita dal campo.