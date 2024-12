Davies scrive il futuro di Theo Hernandez: nuova offerta e svolta in arrivo

Le attenzioni in casa Milan sono puntate sull’esterno francese: il futuro del giocatore è tutto da scrivere. Il punto della situazione

Una settimana fa l’agente di Theo Hernandez ha varcato i cancelli di Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera.

In via Aldo Rossi c’è stato così un confronto tra Manuel García Quilón e Giorgio Furlani. Sul tavolo è chiaramente finito il futuro del terzino francese, che sta attraversando un periodo davvero complicato, dentro e fuori dal campo. Le parti oggi sono decisamente più vicine ad un accordo, sui sei milioni di euro netti a stagione con i bonus. La volontà delle partite, d’altronde, è sempre stata quella di andare avanti insieme: ora il Diavolo, però, è pronto a passare dalle parole ai fatti. Le prossime settimane, dunque, ci diranno se la fumata bianca arriverà per davvero, ma un’eventuale firma non escluderebbe totalmente una partenza del francese. Difronte alla giusta offerta, il Milan prenderebbe in considerazione un suo addio.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez nel mirino del Bayern

Il Bayern Monaco è da sempre una delle squadre che ha maggiormente mostrato interesse per Theo Hernandez e in queste ore arrivano novità importanti per quanto riguarda il club tedesco. I bavaresi, infatti, non hanno ancora perso le speranze con Alphonso Davies. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’ultimo affondo del Bayern avrà gli effetti sperati.

I tedeschi sarebbero, infatti, pronti ad avvicinarsi ai 15 milioni di euro richiesti dal giocatore canadese per firmare. Senza un prolungamento, all’ultimo secondo con i bavaresi, il futuro di Davies sarebbe quasi certamente al Real Madrid. Il Bayern Monaco, così, sarebbe chiamato a muoversi con forza sul mercato per acquistare un nuovo terzino e Theo Hernandez balzerebbe in pole position. C’è da dire, però, che l’idea di trasferirsi in Germania non fa impazzire il francese, che in caso di addio al Milan sceglierebbe altre mete. Dire di sì al Real Madrid, ad esempio, sarebbe sicuramente molto più semplice. Per i Blancos, però, Theo Hernandez potrebbe tornare a diventare un’idea qualora Davies restasse in Baviera. Nel 2025 dunque si guarderà molto a sinistra e inevitabilmente verranno coinvolti altri calciatori: non dimentichiamoci, ad esempio, che il Real ha un diritto di ricompra per Alex Jimenez e che il Bayern Monaco apprezza particolarmente Dimarco dell’Inter.