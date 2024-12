Reijnders venduto per oltre 60 milioni: tifosi del Milan in rivolta

Il centrocampista olandese, trascinatore della squadra di Fonseca anche a Verona, nel mirino di una big d’Europa per il mercato di gennaio

Il Milan si aggrappa ai lampi e alla classe di Tijjani Reijnders. Ancora una volta l’olandese ha tolto le castagne dal fuoco a Fonseca, consegnando i tre punti fondamentali ai rossoneri nella tana del Verona grazie a uno splendido destro sotto la traversa.

Il nazionale olandese ha sfruttato al meglio il perfetto filtrante di Fofana, altro alfiere insostituibile nello scacchiere dell’allenatore portoghese, che tira così anche un sospiro di sollievo allontanando gli spettri di un possibile esonero. Il Milan si rilancia e l’uomo copertina del ‘Diavolo’ non è Leao, fuori per infortunio nel primo tempo, ma Reijnders che fa impazzire i tifosi rossoneri. La tifoseria milanista è ai piedi dell’ex Az Alkmaar e chiede e gran voce alla società – contestata anche ieri sera al Bentegodi – di blindare al più presto il numero 14 e nazionale orange.

Anche perché dall’estero non sono certo da prendere sottogamba i corteggiamenti delle big europee per Reijnders, che nella stagione in corso ha compiuto il salto di qualità (8 gol e 4 assist a referto nelle varie competizioni) dopo una primo anno di apprendimento nella nostra Serie A.

Calciomercato Milan, Il City e Guardiola fanno sul serio per Reijnders

L’olandese piace alle due grandi di Spagna Real Madrid e Barcellona, ma soprattutto al Manchester City in Premier League.

Pep Guardiola vuole uscire dalla crisi e pensa di attingere dal mercato di gennaio per trovare un sostituto del Pallone d’Oro Rodri a centrocampo, con l’assenza dello spagnolo che sta condizionando e non poco l’economia del gioco dei campioni d’Inghilterra. Da Oltremanica il tabloid ‘Daily Star’ conferma l’interesse reale del City per Reijnders, seguito a più riprese in questa stagione dagli osservatori dei ‘Citizens’ Guardiola non vuole attendere e sarebbe pronto e rompere gli indugi già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di portare a Manchester il giocatore già a inizio 2025. La dirigenza del City sarebbe intenzionata a mettere sul piatto oltre 60 milioni di euro per convincere il Milan a privarsi del suo faro di centrocampo a gennaio, oltre a un ingaggio di gran lunga superiore ai circa 2 milioni netti che il nazionale orange percepisce adesso a Milanello.

Il ‘Diavolo’ però non ha al momento l’intenzione di cedere alle lusinghe per Reijnders, con la paura anche di peggiorare la situazione con i propri sostenitori dopo le pesanti contestazioni degli ultimi tempi.