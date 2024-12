Milan in ansia per Leao: la speranza in vista dello scontro con la Juve

Il numero dieci del Milan fuori per infortunio nella trasferta di Verona: ‘Diavolo’ in apprensione per la Roma e per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita

Il Milan torna a sorridere, ma perde Rafael Leao dopo la trasferta di Verona. Vittoria fondamentale al ‘Bentegodi’ per gli uomini di Fonseca, che però devono fare i conti con l’infortunio al numero dieci.

Leao è stato costretto a cambio al 30′ circa del primo tempo, sostituito dall’escluso eccellente Theo Hernandez. Per l’attaccante portoghese si tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, che sarà valutato meglio nelle prossime ore dallo staff medico del Milan. Fonseca allontana l’esonero grazie al guizzo di Reijnders e si mostra ottimista anche sulle condizioni di Leao: “Mi ha chiesto Rafa il cambio perché ha sentito tirare alla coscia. Ho già parlato con lui, ma non mi sembra essere nulla di grave. Il giocatore non ha voluto rischiare e mi aspetto che possiamo averlo contro la Roma“.

Milan, infortunio Leao: le condizioni del portoghese in attesa di Roma e Juventus

Fonseca quindi cerca di essere ottimista sulle condizioni di Rafael Leao, ma inevitabilmente è scattato un campanello d’allarme sull’ex Lille e Sporting considerando i prossimi e fondamentali impegni dei rossoneri.

Domenica appunto ci sarà lo scontro contro la Roma a San Siro e gli accertamenti cui si sottoporrà il giocatore nelle prossime ore saranno decisivi per stabilire i tempi di recupero. Oltre alla sfida con i giallorossi, l’attenzione di Fonseca e del Milan va ovviamente alla Final Four di Supercoppa in programma in Arabia Saudita a inizio gennaio, dove il ‘Diavolo’ sfiderà in semifinale la Juventus. La speranza dei rossoneri è che Leao si sia fermato in tempo. L’allenatore portoghese si augura di avere il connazionale nelle condizioni migliori per i prossimi appuntamenti e sopratutto di averlo a disposizione in un periodo non fortunato a livello di infortuni per il Milan.

Intanto per la Roma potrebbe recuperare un altro alfiere dell’undici rossonero come Pulisic, mentre Jovic e Bennacer vanno verso la convocazione: l’algerino è assente da settembre e sarà una preziosa risorsa a centrocampo. Ancora out Musah e Loftus-Cheek che saranno rivalutati la prossima, tempi più lunghi invece per Okafor. Dopo l’influenza, infine, si riprenderà un posto da titolare in attacco Morata.