Fonseca alza l’asticella, poi motiva il cambio di Leao: “Niente di speciale”

Milan, le parole del tecnico portoghese nel post partita della sfida che i rossoneri hanno vinto sul campo dell’Hellas Verona. Le parole del tecnico lusitano

Vittoria pesantissima quella del Milan che grazie al gol di Reijnders espugna il ‘Bentegodi’ di Verona, ottenendo tre punti molto importanti per il suo cammino. Al netto delle difficoltà emerse anche dal confronto contro gli scaligeri, Paulo Fonseca nel corso dell’intervista a DAZN ha analizzato i buoni feedback e i segnali meno luminosi della prova, fornendo poi una spiegazione anche sul cambio di Rafa Leao. Ecco le sue parole:

ANALISI DELLA PRESTAZIONE – “Credo che nel primo tempo si sia presentata la situazione che temevo, con diversi giocatori fuori. Vero, avevamo il 76% di possesso palla ma credo che siamo entrati un po’ lenti, non aggressivi nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo fare meglio una volta che giochiamo tanti palloni al limite della loro area di rigore. Senza tanti giocatori, però, sono soddisfatto della vittoria in questo momento anche perché è meritata anche se dobbiamo migliorare offensivamente”.

DIFESA SOLIDA – “Sì, i centrali stanno giocando bene ma anche Fofana e Terracciano hanno disputato un’ottima partita. Questa stabilità è importante per poter attaccare meglio: siamo più stabili difensivamente di partita in partita”.

LEAO E GLI ALTRI INFORTUNATI – “Ho parlato da poco con Leao, non mi sembra nulla di speciale: vediamo domani, il cambio è stato un’uscita preventiva. Non ha voluto rischiare ma mi sembra che non abbia nulla di speciale; Theo non è infortunato, Pulisic era arrivato infortunato dalla Nazionale, Morata ha la tonsillite. I problemi che abbiamo avuto sono stati con Musah e Loftus Cheek, per il resto sono cose che non possiamo controllare”.