Giuntoli batte un altro colpo: scambio in attacco e anticipo sull’Inter

La Juventus sarà protagonista anche nel mercato invernale: le mosse del Dt bianconero Giuntoli tra difesa e attacco

Non solo il tassello in difesa da consegnare il prima possibile a Thiago Motta in attesa dell’apertura del mercato gennaio e colpare così l’emergenza alla Continassa dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal.

Cristiano Giuntoli lavora lavora alacremente per rinforzare la rosa della Juventus nella finestra invernale, alla luce anche dei molteplici infortuni che hanno colpito la ‘Vecchia Signora’. Particolare attenzione anche sul tema attacco, con le condizioni di Milik sotto la lente d’ingrandimento. Il recupero del polacco è slittato ulteriormente e al momento non dà garanzie per il prosieguo della stagione.

Logico pensare quindi a un intervento davanti, dove attualmente Motta può disporre del solo Vlahovic. Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo è uno scambio con il Napoli per Raspadori: sul piatto Danilo e Fagioli, in uscita dalla Juve. Il brasiliano è scivolato in fondo nelle gerarchie difensive dopo l’avvento di Thiago Motta in panchina, così come il canterano che piace a Conte e che nelle ultime settimane ha trovato sempre meno spazio.

Calciomercato Juventus, asse col Napoli per Raspadori e l’intrigo Castro con vista giugno

Juventus e Napoli così potrebbero venirsi incontrato, anche perché Raspadori è una riserva di lusso nello scacchiere di Conte e cerca maggiore spazio per la seconda parte di stagione.

L’ex Sassuolo sarebbe il profilo perfetto tra attacco e trequarti per le alchimie tattiche di Thiago Motta e ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro. Sulla stessa falsariga di Lucca, sempre nei radar dei dirigenti della Continassa dopo i sondaggi con l’Udinese. L’attenzione di Giuntoli, inoltre, fa capolino anche in Francia dove a ingolosire il capo dell’area tecnica c’è sempre Kalimuendo, inseguito già la scorsa estate dalla ‘Vecchia Signora’. Al baby del Rennes si aggiunge il connazionale Kolo Muani, quest’ultimo in rotta con Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Infine, con vista giugno, la Juventus potrebbe tentare l’anticipo sulla rivale Inter per il gioiello del Bologna Castro, senza dimenticare il debole di Giuntoli anche per Jonathan David.