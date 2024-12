Scopri chi sono i 10 calciatori di piede sinistro che hanno segnato più gol in tutto il 2024: tra i top 5 campionati europei ne arrivano due dalla Serie A

I mancini hanno un certo fascino nel calcio. Calciare con quello che, per antonomasia, è il piede debole di moltissimi calciatori, resta un gesto magico, che qualcuno ha reso il proprio marchio di fabbrica. Ma vi siete mai chiesti quali siano i 10 giocatori che utilizzano il sinistro, che hanno segnato più gol in tutto il 2024 come anno solare?

Noi abbiamo voluto indagare, prendendo in considerazione solamente i top 5 campionati europei, escludendo le reti segnate con la nazionale ed eliminando gli ambidestri. Nel nostro elenco, dunque, troverete solamente calciatori che vengono riconosciuti come mancini al 100% e che, da gennaio a dicembre, sono stati in grado di realizzare più gol degli altri. Un paio di nomi provengono anche dalla nostra Serie A. Di seguito la top 10, partendo dall’ultima posizione.

Bukayo Saka, la stella dell’Arsenal

Per l’ultimo posto della nostra classifica troviamo un ex aequo e abbiamo deciso di partire tra chi dei due giocatori coinvolti ha la media gol-minuti più bassa. Parliamo di Bukayo Saka, la stella dell’Arsenal. Il 23enne inglese ha realizzato 20 gol tra Premier League, coppe nazionali ed internazionali nel corso di tutto l’anno solare 2024. Uno score che lo piazza in fondo alla top 10, ma con una postilla gigante: è il secondo calciatore più giovane dell’elenco. Un vanto mica da ridere.

Ante Budimir, la grande sorpresa

È di sicuro il nome più inaspettato della classifica, ma con 20 gol all’attivo, anche Ante Budimir ci entra di diritto. Passato per il Crotone e la Sampdoria, il centravanti croato con l’Osasuna ha vissuto un 2024 magico, che gli ha permesso di entrare di diritto nell’olimpo dei primi 10 calciatori di piede sinistro, con più reti all’attivo in questo anno. A 33 anni, il più grande d’età in questa classifica, ha vissuto una seconda giovinezza.

Phil Foden, tra i protagonisti con il Manchester City

Non sta vivendo un inizio di stagione facile, ma in complesso il 2024 di Phil Foden, in termini realizzativi, non è affatto da buttare. Il calciatore inglese ha realizzato 21 gol tra campionato e coppe e condivide la sua posizione di classifica con un volto molto noto del campionato di Serie A. Ora sta patendo il momento estremamente negativo del suo Manchester City, ma tornerà sicuramente a brillare.

Artem Dovbyk, tra Girona e Roma a caccia di continuità

Il 2024 di Artem Dovbyk è stato sicuramente ricco di novità. L’attaccante ucraino ha vissuto fino all’estate a Girona, dove ha chiuso una stagione magica, per poi trasferirsi alla Roma dove è a caccia di continuità. Nell’anno solare ha realizzato anche lui 21 reti, di cui 8 di queste in maglia giallorossa, segno che qualcosa di positivo lo sta facendo, nonostante le difficoltà della squadra. In Coppa Italia contro il Cagliari è arrivata anche la prima doppietta con i capitolini, segno che Dovbyk potrebbe essersi finalmente sbloccato anche in Italia.

Dusan Vlahovic, il migliore dalla Serie A

Uno dietro l’altro. Dopo Dovbyk arriva subito l’altro nome proveniente dalla Serie A, ovvero Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus è tra i giocatori più discussi in Italia, tanto che persino la sua permanenza in bianconero è stata messa in dubbio. Vlahovic serbo è stato accostato all’Arsenal, ma per il momento non si muoverà dalla Juve, dove in tutto il 2024 ha realizzato 24 gol. Non pochi, soprattutto rispetto alle critiche ricevute, e che gli permettono di posizionarsi a metà classifica, al pari di un altro calciatore.

Raphinha, tra i protagonisti con il Barcellona

Con gli stessi gol, ovvero 24, troviamo Raphinha. E’ il secondo miglior realizzatore di tutto il 2024 ancora in forze al Barcellona (davanti ha solo Lewandowski ndr) e per un’ala i numeri sono davvero importanti. Davanti a Vlahovic solamente per media di gol-minuti per partita, il brasiliano sta vivendo una stagione clamorosa, con 17 reti segnate dall’estate. Un boost impressionante, che gli ha permesso di piazzarsi così in alto all’interno di questa top 10.

Mohamed Salah, la leggenda del Liverpool

Passano gli anni, ma Mohamed Salah resta una certezza assoluta. È il secondo calciatore più grande per età presente nella nostra classifica (dopo Budimir ndr), eppure il quarto posto (a pari merito di reti con il terzo), è tutto suo. L’egiziano ha segnato 25 gol in tutto l’anno solare e 16 di questi sono della stagione in corso. Un rendimento clamoroso, che gli sta permettendo di trascinare il Liverpool in Premier League. Una vera e propria leggenda dei Reds, oltre che un mancino entrato di diritto nella storia del calcio moderno. Il ritorno di Salah in Serie A sembra un’utopia, ma a fine anno andrà in scadenza e dunque perché non sognare.

Alexander Sorloth, trascinatore in Spagna

Che si tratti di Villarreal o di Atletico Madrid, il vizio del gol non lo perde di certo Alexander Sorloth. Anche lui autore di 25 reti in tutto il 2024 (davanti a Salah solo per media minuti-gol), il norvegese è stato sfortunato a trovarsi davanti il connazionale più forte possibile. Anche questa stagione, dove ha cambiato squadra, ha confermato le ottime aspettative e a 29 anni è ormai un’assoluta certezza in Liga.

Cole Palmer, l’anno della consacrazione

Il 2024 è stato sicuramente l’anno di Cole Palmer. Nonostante il trequartista inglese abbia vinto tutto nel 2023 con il Manchester City, negli ultimi 12 mesi la sua crescita è stata esponenziale, tanto da renderlo un calciatore da 130 milioni di euro. Prima con i Citizens e ora con il Chelsea, ha realizzato 28 gol totali, che gli permettono di piazzarsi in solitaria al secondo posto della top 10. Solamente in questa stagione, dall’estate, ne ha realizzati 11, segno che in Premier League la sua stella sarà più brillante che mai.

Erling Haaland, il goleador per eccellenza

Avevate dubbi? Il calciatore dal piede mancino più devastante al mondo. Terzo miglior marcatore in assoluto nell’anno solare 2024, primo, ovviamente, tra i sinistri. Con 37 gol Erling Haaland dimostra ancora una volta di essere inarrestabile. Dall’estate ha già realizzato 18 reti in 23 partite, con una media di una ogni 105 minuti. Praticamente disumano, come da sempre nella sua carriera. Anche il 2025 si prospetta essere la sua annata, almeno in termini realizzativi.