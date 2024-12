Salah in Serie A, tra sogno e realtà: offerta faraonica e nuova svolta

Si è riaccesa la traccia che potrebbe portare l’egiziano nuovamente nel campionato italiano: le ultime dall’Inghilterra

Salvo nuovi colpi di scena, l’avventura di Salah all’ombra della Kop dovrebbe chiudersi al termine di questa stagione. È stato lo stesso egiziano a riferirlo, svelando come – allo stato attuale della situazione – il Liverpool non abbia ancora presentato un’offerta per il rinnovo del contratto della sua stella, in scadenza nel giugno 2025.

Ecco perché il futuro dell’ex attaccante di Fiorentina e Roma sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. La volontà di Salah di continuare a calpestare palcoscenici importante è forte, così come la volontà dell’egiziano di valutare con attenzione tutte le offerte che arriveranno sulla sua scrivania. Nei giorni scorsi, dalla Spagna, era rimbalzata l’indiscrezione secondo cui anche la Juventus starebbe monitorando il da farsi per capire se, ed eventualmente in che modo, possano aprirsi spiragli interessanti. Suggestione alimentata anche dalle ultime voci che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Caught Offside, infatti, oltre ai bianconeri anche l’Inter avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per Salah. Allo stato attuale della situazione, però, le possibilità che i club italiani possano far saltare il banco sembrano essere piuttosto ridotte.

Inter Miami forte su Salah, dall’Inghilterra: anche Inter e Juve in corsa

Tra le compagini interessate al gioiello del Liverpool, infatti, sembra essere l’Inter Miami la squadra maggiormente interessata. A tal proposito, il club americano starebbe meditando una proposta faraonica con cui far saltare il banco e battere la concorrenza.

Ricordiamo come, in tempi e in modi diversi, l’Inter Miami abbia già avuto modo di sondare il terreno per Salah, non riuscendo però a far breccia. Ad ogni modo non sono affatto da escludere sorpassi e contro sorpassi improvvisi; in un mosaico ancora tutto da comporre, ad esempio, è impossibile tenere fuori l’opzione Arabia Saudita, soprattutto in caso di offerte importanti. A completare il tutto, infine, ci sono anche i contatti che Paris Saint Germain e Barcellona hanno avviato per Salah. La resa dei conti, insomma, sembra ormai essere dietro l’angolo.