“Così non serve a niente al Milan”: lanciato l’ultimatum per Theo Hernandez

L’esterno mancino e i rossoneri si giocano molto nelle prossime gare, il rapporto tra il francese e il club può arrivare a un bivio

Il turno di campionato, stasera, si apre subito con un match decisamente non banale, tutt’altro. Il Milan va in campo a Verona, a caccia di tre punti fondamentali per la propria classifica. Già troppi i punti persi in precedenza, un altro passo falso potrebbe far allontanare in maniera quasi irrimediabile la zona Champions, già adesso distante 8 lunghezze.

Milan in emergenza, ma con Theo Hernandez ancora verso la panchina. Potrebbe esserci una nuova esclusione dal primo minuto, dopo quella col Genoa, per il francese, con il giovane Jimenez nuovamente favorito per la fascia sinistra difensiva. La scelta di Fonseca confermerebbe il momento davvero critico per Theo, nonostante il portoghese abbia speso parole importanti per lui e parlato di una esclusione non punitiva. Ma è indubbio che si sta parlando della fase più negativa del percorso milanista del giocatore.

Come raccontato su Calciomercato.it, il Milan e Theo Hernandez si sono avvicinati per il rinnovo, anche se manca ancora qualcosa per la fumata bianca. A prescindere da questo, il futuro, ora come ora, è aperto a qualsiasi soluzione. E molto potrebbe dipendere dalla risposta che il calciatore darà in campo. Da questo punto di vista, è già arrivato un ‘ultimatum’ da non sottovalutare.

“Theo Hernandez decida che cosa fare”, l’avviso di Franco Ordine al terzino del Milan

Di Theo Hernandez, ha parlato nel suo fondo sul ‘Corriere dello Sport’ il giornalista Franco Ordine. Sottolineando come il laterale transalpino sia irriconoscibile e serva una svolta decisa, per scongiurare l’addio.

“L’impatto in questa stagione è stato disastroso – ha spiegato – Sono mesi che viaggia soltanto a due cilindri. Da Milanello riferiscono che negli ultimi allenamenti sia stato molto motivato. Ma c’è da chiedersi se un Theo Hernandez a mezzo servizio possa servire al Milan. E’ lui a dover decidere cosa fare, se vuole rimanere deve tornare il giocatore dei giorni migliori”.