Milan, a Verona in emergenza: out Morata, la scelta su Theo Hernandez

Paulo Fonseca è pronto ad affidarsi ancora una volta ai giovani per la trasferta di domani: ecco le scelte dei rossoneri

E’ un Milan in emergenza quello che si presenterà a Verona domani per la diciassettesima giornata di Serie A. Paulo Fonseca ci scherza su in conferenza stampa, ma da quando ha sottolineato che la squadra rossonera aveva subito pochi infortuni, sono stati in tanti a fermarsi.

L’ultimo ad essere costretto a dare forfait è Alvaro Morata, per via di una tonsillite. L’attaccante ha la febbre alta ed è out al pari di Noah Okafor, Yunus Musah, Christian Pulisic e RubenLoftus-Cheek, così come Ismael Benancer e Alessandro Florenzi. Spazio, dunque, ancora una volta ai giovani, con Mattia Liberali che si candida a giocare sulle trequarti, insieme a Samu Chukwueze e Rafa Leao, alle spalle di Tammy Abraham. E’ stato Fonseca a dire che non ci saranno le due punte insieme, ma per Francesco Camarda ci sarà comunque spazio, come per Alex Jimenez, pronto giocare ancora come terzino, ma non è da escludere un suo impiego sulla trequarti (magari a partita in corso).

Milan, le scelte per il Verona: Paulo Fonseca con gli uomini contati

Lo spagnolo è favorito, ma la scelta definitiva su Theo Hernandez, infatti, non è ancora arrivata: dalle parole del tecnico appare evidente una nuova panchina per lui, ma da Milanello fanno sapere di un francese voglioso e desideroso di riprendersi il posto.

Va sottolineato, però, che stamani nel ruolo di terzino sinistro è stato provato proprio Alex Jimenez, anche se Fonseca, ritiene il francese il migliore al mondo in quella posizione. Non appaiono esserci dubbi, invece, chiaramente, sull’impiego, di Matteo Gabbia, che completerà il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, con Malick Thiaw ed Emerson Royal.