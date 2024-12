Marotta ‘copia’ il Milan: il piano per Nico Paz all’Inter

Il club nerazzurro è concretamente interessato al centrocampista argentino: per prenderlo si può utilizzare la strategia dei rossoneri

Ha stregato tutti e non potrebbe essere altrimenti. Nico Paz è cresciuto nel Real e il Real ha dimostrato di non voler rinunciare a lui tanto facilmente.

Il centrocampista argentino al suo primo anno in Serie A ha dimostrato che il suo talento non soffre nessun timore reverenziale, mostrando lampi di classe che spiegano molto bene perché a Madrid non hanno voluto perdere il controllo sul suo cartellino. I colpi del 20enne hanno fatto breccia anche tra le big del nostro campionato, con l’Inter presente al Senigallia per Como-Roma con il vicepresidente Zanetti.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è seriamente interessata a Nico Paz ma c’è da fare i conti con la volontà del Real Madrid che ha la possibilità di riportarlo a casa entro il 2027 ad un prezzo già stabilito. Proprio dell’argentino si è parlato a Inter Zone sul canale youtube di Calciomercato.it, facendo il punto su quel che potrebbe essere la strategia per convincere le merengues.

Inter, per Nico Paz c’è un’unica strada percorribile

Nel corso dell’ultima puntata si è parlato di diversi argomenti, come lo scarso impiego di Palacios: il difensore argentino non è ancora ritenuto pronto da Inzaghi ed è in una situazione diversa rispetto a Bisseck che, lo scorso anno, è arrivato comunque da un campionato europeo e con un’esperienza diversa alle spalle.

Ma è Nico Paz a prendersi la scena e la possibilità di portare l’argentino in nerazzurro stuzzica non poco i tifosi. Il problema è rappresentato dalla clausola a favore del Real Madrid che ha la possibilità di riprenderselo per una cifra già concordata e che sale da qui al 2027. Ecco allora che l’unica strada possibile per l’Inter sarebbe trattare proprio con la società spagnola, magari ripetendo un’operazione stile Brahim Diaz Milan: prendere il calciatore in prestito o anche a titolo definitivo, ma lasciare al Real Madrid la possibilità di poterlo riacquistare negli anni futuri.