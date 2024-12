Frattesi, stop panchine all’Inter: c’è un top club pronto a prenderlo

Nuovi rumors sul futuro del centrocampista della Nazionale: una big prepara l’assalto al centrocampista di Inzaghi

David Frattesi avrà una ghiotta chance oggi nel match di Coppa Italia contro l’Udinese, dove tornerà titolare nell’undici di Simone Inzaghi.

Il futuro dell’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe essere però lontano dall’Inter, visto che il minutaggio avuto finora in nerazzurro non soddisfa certamente le ambizioni del giocatore. Frattesi è chiuso dai tre alfieri Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, praticamente intoccabili nello scacchiere dell’allenatore piacentino. Il nazionale azzurro ha collezionato in stagione tante panchine e solo sette apparizioni dal primo minuto, al contrario invece di quanto avviene in Nazionale dove è un punto fermo del Ct Spalletti.

Frattesi così si sta guardando intorno e non è da escludere un addio anticipato all’Inter tra gennaio e specialmente la finestra estiva del mercato. Il centrocampista romano classe ’99 ha diverso estimatori tra Serie A ed estero, tra cui spicca il Tottenham come riporta Oltremanica il portale ‘Football Insider’.

Calciomercato Inter, parte l’assalto del Tottenham per Frattesi

I londinesi sono a caccia di rinforzi per la riapertura del mercato invernale e avrebbero individuato in Frattesi l’elemento giusto per il centrocampo del tecnico Postecoglou.

L’Inter valuterebbe il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro ma appare difficile un divorzio già a gennaio tra le parti, malgrado il forte interesse appunto del Tottenham. Frattesi nella stagione in corso ha collezionato finora 17 presenze complessive tra campionato e Champions, mettendo a referto 3 reti e un assist. Il valore del 25enne centrocampista non di discute, ma il ruolo da comprimario all’Inter potrebbe iniziare presto a stargli stretto. La situazione di Frattesi sarà quindi da monitorare soprattutto in vista el mercato estivo, con l’ex Sassuolo e Monza che valuterebbe l’addio ai nerazzurri senza garanzie su un ruolo da titolare nella prossima stagione.

La scorsa estate anche Roma e Juventus avevano sondato Frattesi, mentre in Inghilterra insieme al Tottenham c’è da registrare inoltre l’interesse del Newcastle. Il centrocampista romano è attualmente sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2028, con un ingaggio da quasi 3 milioni di euro netti più bonus a stagione.