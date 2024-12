Scambio con il Milan, così Conte lascia Juve e Inter a mani vuote

Azzurri e rossoneri possono pensare ad una trattativa per appianare le rispettive necessità: l’affare mette fuori causa Giuntoli e Marotta

Percorsi diversi, umore diverso, ma strade che potrebbero incrociarsi: Napoli e Milan vivono momenti quasi opposti, ma le due società potrebbero venirsi incontro per necessità.

Una è evidente in casa azzurra: trovare il prima possibile un difensore che possa non far sentire troppo a gennaio l’assenza di Buongiorno (resterà fuori oltre un mese) e che sia all’altezza degli attuali titolari (lo stesso ex Torino e Rrahmani). In casa Milan, invece, di necessità ce n’è più di una e non soltanto in ottica mercato.

Fonseca e la squadra dovranno risalire la classifica e riconquistare i tifosi, mentre la società dovrà intervenire a gennaio per rafforzare la rosa e mandare via chi non è più in sintonia con l’allenatore portoghese. Uno dei nomi da valutare potrebbe essere quello di Tomori, ormai relegato in panchina nelle ultime quattro partite di campionato. L’inglese è finito ai margini del progetto Fonseca e potrebbe fare le valigie già a gennaio.

A lui ha pensato la Juventus, anche se ora è indirizzata su altri obiettivi (Antonio Silva su tutti), ma a lui potrebbe pensare anche il Napoli, come detto alla ricerca di un difensore. Dalla Campania potrebbe così essere proposto un affare che contempla un altro calciatore che piace anche ai bianconeri: Giacomo Raspadori.

Calciomercato Napoli, scambio con il Milan per Tomori

Uno scambio Tomori-Raspadori potrebbe accontentare sia Napoli che Milan, anche se bisognerebbe poi ragionare sulle cifre dell’operazione. Il difensore ha una valutazione che va dai 25 ai 30 milioni di euro circa, più o meno la stessa cifra da cui potrebbero partire gli azzurri per parlare della cessione dell’attaccante.

Insomma, una possibilità che potrebbe accontentare entrambe le squadre senza l’impiego di risorse finanziario e con un altro vantaggio non da poco. Lo scambio, infatti, lascerebbe a mani vuote sia Juventus che Inter: i bianconeri, infatti, in tempi diversi hanno messo gli occhi sia su Tomori che su Raspadori (si parla anche di un possibile scambio con Fagioli), con l’81 dei partenopei che è un nome che piace anche ai nerazzurri.