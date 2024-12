Pericolo Premier per Dimarco: la risposta dell’Inter non si fa attendere

Manchester United, Arsenal e Chelsea corteggiano il canterano nerazzurro: la mossa della dirigenza dei campioni d’Italia

L’Inter a valanga contro la Lazio, con una dimostrazione di forza impressionante da parte della squadra di Simone Inzaghi sul prato verde dell’Olimpico.

Segnano praticamente tutti nella formazione campione d’Italia, che marcia a ritmo scudetto nonostante il periodo poco brillante di Lautaro Martinez. Il capitano resta a secco nella trasferta romana, poco male comunque per Inzaghi: 40 reti in 15 gare di campionato per l’Inter, che deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina, con l’opportunità così di agganciare la capolista Atalanta in vetta alla classifica. Intanto il tecnico piacentino si gode un pacchetto di centrocampo in grande spolvero, con i due ‘quinti’ Dumfries e Dimarco a imperversare sulle corsie laterali. Entrambi a segno nel tennistico 6-0 rifilato alla Lazio e protagonisti della rete del raddoppio con l’assist dell’olandese per il colpo da biliardo del nazionale azzurro.

Calciomercato Inter, Dimarco intoccabile: rinnovo e porte chiuse alla Premier League

Dumfries nella ripresa è invece volato in cielo sul perfetto cross di Bastoni, festeggiando così al meglio il rinnovo di contratto arrivato nelle scorse settimane.

L’ex PSV Eindhoven ha firmato fino al 2028, per la soddisfazione inoltre di Simone Inzaghi che lo reputa un tassello molto prezioso per il proprio scacchiere tattico. Intanto i rumors da Oltremanica non si spengono per il laterale orange, con l’Inter che prenderebbe in considerazione solo offerte superiori ai 30 milioni di euro. Diversa la situazione invece di Federico Dimarco, ancora in grande spolvero e alfiere imprescindibile per i campioni d’Italia. Il canterano non ha semplicemente prezzo nelle logiche di mercato della dirigenza di Viale della Liberazione, che sta pensando di blindarlo con un nuovo contratto dopo il rinnovo fino al 2027 firmato l’anno scorso. L’Inter vuole respingere e mettersi al sicuro dalle offerte dalla Premier League dove Arsenal, Manchester United e Chelsea hanno messo da tempo gli occhi sul nazionale italiano, attualmente uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Dimarco allo stesso tempo non pensa a un addio all’Inter, sua squadra del cuore e nel quale sogna un giorno di diventarne capitano. Solo una proposta economica ‘folle’ e fuori mercato potrebbe far cambiare idea ai diretti interessati, ma al momento il matrimonio tra il mancino di Porta Romana e la società nerazzurra non è in discussione.