Il difensore ha detto sì, nodo Vlahovic: come cambia il volto della Juve

La società bianconera interverrà già a gennaio per cambiare la rosa: dal nuovo centrale al problema dell’attaccante serbo, tutte le novità

Il conto alla rovescia è partito: gennaio sarà un mese importante per la Juventus e Giuntoli è da tempo al lavoro. Le priorità sono chiare: serve almeno un difensore centrale, ma tra gli obiettivi ecco anche il vice-Vlahovic, un terzino e un centrocampista, dovesse partire Fagioli.

Il punto sul prossimo calciomercato bianconero è stato fatto nel corso di Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube. Le mosse bianconere dipenderanno inevitabilmente da quel che accadrà con Dusan Vlahovic. L’ultimo scontro tra il serbo e i tifosi ha reso ancora più complicata la situazione, anche se l’aspetto più importante è relativo all’ingaggio: 12 milioni di euro per la Juve sono troppi.

Il problema è che lato calciatore non c’è la volontà di prolungare al ribasso, anche perché Vlahovic sa bene che tra un anno potrebbe firmare con chiunque e quindi non ha fretta di discutere con la società piemontese un nuovo contratto, soprattutto se la base di partenza è la riduzione dello stipendio.

Una situazione che di fatto porta a non escludere una partenza già nel mese di gennaio perché di fatto Vlahovic, ad oggi, è un problema enorme della Juventus: sia dal punto di vista della gestione, che da quello economico. Una situazione che, senza rinnovo o cessione estiva, potrebbe portare anche ad una stagione – la prossima – da separati in casa.

Juventus, da Antonio Silva ad Hancko: il punto sulla difesa

I se e i ma per questione Vlahovic sono tanti, mentre più lineare la questione difensore con due nomi su tutti: Antonio Silva e Hancko. Per il primo, fuori dai piani del Benfica, si pensa ad un’operazione alla Conceicao, quindi un prestito con un gentlemen’s agreement per il riscatto.

Anche Hancko è un nome gradito e c’è il sì del calciatore: andrebbe convinto il Feyenoord a cederlo e trovare la squadra sulle cifre dell’affare. Tra i nomi per la difesa non va escluso Skriniar che è stato offerto al club e accetterebbe la Juventus. Due i nomi però in questo caso: il primo, noto, è quello relativo all’ingaggio. L’altro, invece, è di natura tecnica: la Juve cerca un calciatore di caratteristiche diverse e considera l’ex Inter non molto veloce. Riflessioni in corso comunque con una certezza: a gennaio almeno un difensore arriverà alla corte di Thiago Motta.