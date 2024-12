Dybala, destino segnato: “Sarà un grande acquisto per il Galatasaray”

L’argentino potrebbe lasciare la Roma a gennaio, i contatti con il club turco sono in corso e a Istanbul l’ottimismo è altissimo

Sono giorni e ore intense per la Roma, sul campo come sul mercato. Tra la Coppa Italia con la Sampdoria e la questione Dybala, Ranieri deve gestire il campo e non solo. Il tecnico giallorosso ha formalmente aperto alla sua cessione, perlomeno ha mandato un messaggio molto chiaro: “Non ha mostrato segni di disagio per andare via, ma voglio solo giocatori contenti di stare qui e se vorrà andare via vedremo”.

Già ieri vi abbiamo poi raccontato di come Ranieri, da allenatore, non vorrebbe cedere Dybala e al tempo stesso l’argentino non ha effettivamente la volontà di lasciare la Roma. Ma l’offerta del Galatasaray si aggira sui 10 milioni a stagione e i turchi sono già usciti allo scoperto. Per un aggiornamento sulla situazione relativa alla Joya sul canale Youtube di Calciomercato.it è intervenuto Dundar Kesapli, noto giornalista turco molto vicino al club di Istanbul e non solo: “I tifosi del Galatasaray sono scatenati, nonostante l’ultimo periodo che sta attraversando avere un giocatore così bravo e talentuoso aiuterebbe per lo scudetto. Dopo Osimhen e Icardi, che ora è infortunato, è un altro nome importante. Il Galatasaray si rinforzerebbe, poi quest’anno ha puntato anche sulla Champions della prossima stagione”.

Dybala-Galatasaray, Dundar Kesapli: “È destinato a lasciare la Roma, in Turchia sarà un grande acquisto”

I contatti vanno avanti per Dybala, la Roma lo ha già messo sul mercato da tempo e già in estate lo aveva praticamente ceduto in Arabia, prima del dietrofront della Joya. “Stanno parlando molto, il procuratore è stato a Istanbul, secondo le mie informazioni il Galatasaray è molto interessato a portarlo via da Roma. Quasi due anni fa è arrivato Zaniolo, ha avuto alti e bassi, Dybala sarebbe un ottimo acquisto ma devono trovare la soluzione sull’ingaggio che chiede e anche con la Roma ovviamente”, continua Dundar Kesapli.

L’intenzione dei turchi è addirittura prenderlo gratis, ci sarà da lavorare. Ma il nostro ospite è fiducioso: “Penso Dybala sia comunque destinato a lasciare la Roma e la Serie A, credo che sarà un grande acquisto per il Galatasaray, il vice presidente non ha nascosto il suo interessamento. Per me ha terminato il suo percorso in Serie A, il Galatasaray è la squadra giusta. Vedremo come finirà. L’interesse però è alto, se si trova l’accordo economico è un acquisto giusto perché Okan Buruk sa gestire i grandi giocatori, ne ha tanti e stanno facendo bene”.