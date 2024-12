Altalena Fonseca: “I giocatori credono in me, è mancato solo il gol” – Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della sfida di San Siro contro il Genoa: ecco le sue risposte ai giornalisti

Il Milan di Paulo Fonseca non va oltre il pareggio contro il Genoa a San Siro. I rossoneri sono stati bloccati sul pari dal Grifone dopo le tante occasioni sprecate.

Al termine della gara, così, la Curva Sud ha contestato pesantemente proprio tutti, dalla squadra, fischiata, alla società, con cori e striscioni. Per il Diavolo è proprio un momento da dimenticare, ma Fonseca vede il bicchiere mezzo pieno: “Capisco perfettamente la reazione dei tifosi – afferma subito il mister in conferenza -. Era un giorno speciale oggi, dobbiamo essere giusti con la squadra, che ha fatto tutto per vincere. E’ mancato solo il gol, l’atteggiamento e lo spirito di squadra ci sono stati. Oggi i ragazzi hanno fatto di tutto per portare a casa i tre punti. Ovviamente non siamo in classifica dove vorremmo. E’ normale essere insoddisfatti, stiamo lavorando onestamente per avere altri risultati. Dal primo giorno ho sempre sentito i giocatori con me, loro credono in me e nelle mie idee”.

Milan-Genoa, Fonseca: “Non pensiamo al mercato”

Paulo Fonseca ribadisce il concetto che la squadra ha fatto tutto per vincere. Il tecnico portoghese è dunque soddisfatto della prova offerta dai suoi uomini.

“Oggi la squadra ha dimostrato di avere ambizioni per vincere la partita – prosegue il tecnico in conferenza stampa -. Oggi siamo stati molto offensivi, non si vedono tante partite con queste così tante occasioni da gol”. Un’ultima battuta sul mercato: “Non è il miglior giorno per pensare a gennaio, ma oggi chi ha giocato ha fatto bene, anche i giovani hanno fatto bene. Bisogna pensare solo a lavorare, ci sarà tempo per pensare al mercato”.