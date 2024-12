Juventus, Thiago Motta sotto accusa: “È nervoso, inevitabile metterlo in discussione”

Si parla della Juventus e del suo allenatore dopo il pareggio contro il Bologna. L’ex rossoblu finisce nel mirino dopo l’ennesima X

Ancora un pareggio per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri non vanno oltre il 2 a 2 contro il Bologna e inevitabilmente Thiago Motta finisce nuovamente nel mirino della critica.

A Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si parla così dei troppi pareggi (ben nove) della Vecchia Signora e di un tecnico che non riesce ancora a far rendere al meglio la propria squadra: “Ormai possiamo chiamarlo mister X – afferma subito Alessio Lento – La Champions League è lontana quattro punti e la vetta sette. Nulla è ancora perduto, ma bisogna parlare di quanto sta facendo Thiago Motta, perché il Bologna ha messo sotto la Juve per gran parte della partita. Il gioco latita, anche se poi è stato raggiunto il pareggio ma solo con la forza dei nervi. Ci sono poche idee e quelle che ci sono confuse. Il gioco è il grande assente”.

“Scelte discutibili di Motta, Fagioli ha la testa altrove”

Si parla poi delle scelte discutibili di Thiago Motta che non hanno convinto nel match contro il Bologna: “Gli abbiamo dato grande credito – prosegue Lento -; è vero che ci sono tante assenze per infortunio, ma bisogna discutere di alcune scelte, come quella di lasciare fuori Yildiz, che poi entrando ha fatto la differenza. Lo abbiamo detto mille volte, c’è una situazione tattica da capire: il turco dietro la punta può dare molto più appoggio ad un Vlahovic che non ha fatto male anche se non ha segnato. Koopmeiners, che gioca molto di prima, andrebbe arretrato per far spazio a Yildiz. La Juve ha un’anima, ma non il gioco”.

Confronto con Allegri: “Un anno fa la Juve aveva nove punti in più in questo momento della stagione e non sono certo pochi. Abbiamo visto un Motta nervoso e deve dare qualcosa in più. E’ inevitabile metterlo in discussione. I calciatori ci sono e ce ne sono diversi. Bisogna dare di più per arrivare alla sosta natalizia in una situazione diversa di campionato, perché le altre corrono e non si fermano. La lotta per la Champions è decisamente serrata”.

Fa discutere anche la scelta di puntare su Fagioli – “Ha perso un’altra grande occasione di rimettersi al centro del progetto – conclude Lento -. Ormai il centrocampista ha la testa altrove, le offerte non mancano: dal Psg al Marsiglia, passando per la Premier League. C’è anche il Napoli sullo sfondo. Tener fuori Thuram è stato un altro errore. Con il francese dovrebbe giocare Koopmeiners per dare maggiore qualità al centrocampo, così te la puoi giocare col City. Ci vuole un po’ più di coraggio da parte di Thiago Motta”.