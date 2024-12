Inter, operazione difesa: lo scambio per sbloccare il colpo Bijol

Inzaghi vorrebbe un nuovo difensore nel mercato di gennaio: lo sloveno dell’Udinese rimane in cima alla lista del club campione d’Italia

Vigilia europea per l’Inter, che domani sera in Germania nella tana del Bayer Leverkusen cerca il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Coperta corta nelle retrovie per Simone Inzaghi, che oltre a Pavard dovrà fare ancora a meno probabilmente di Acerbi, che non smaltito del tutto il problema muscolare alla coscia accusato nelle scorse settimane a Verona. L’esperto difensore ha lavorato solo parzialmente con il gruppo domenica e il suo rientro potrebbe slittare così a lunedì prossimo nel posticipo di campionato contro la Lazio, peraltro sua ex squadra. Inoltre, neanche Bastoni è al meglio dopo il fastidio accusato venerdì sera con il Parma e Inzaghi, anche a scopo precauzionale, valuta di farlo partire dalla panchina con Bisseck spostato sul centro sinistra. In preallarme ci sono anche anche Darmian e Carlos Augusto per giocare da braccetti, con de Vrij ovviamente confermato al centro della difesa.

Calciomercato Inter, pressing su Bijol: i fratelli Esposito sul tavolo delle trattative

Reparto difensivo che per l’occasione sarà quasi ai minimi termini per l’Inter e a Inzaghi non dispiacerebbe avere a disposizione un altro tassello alla riapertura del mercato. Operazione questa di non facile realizzazione, visto che nelle idee della dirigenza di Viale della Liberazione gli investimenti per rinforzare la rosa sono programmati per la prossima estate.

L’Inter ha poco margine a livello economico per la finestra invernale, anche se non è da escludere a priori un innesto in difesa se si presentasse davanti un’opportunità ghiotta e importante. Il nome nuovo è il giovane argentino Di Cesare, ma in cima alla lista dei desideri c’è sempre Bijol: profilo stimato dall’area tecnica nerazzurra, oltre che dallo stesso Inzaghi. L’allenatore vorrebbe un difensore subito pronto all’uso e che conosca la Serie A, con lo sloveno (che piace anche alla Juventus e in Premier League) che sarebbe il profilo ideale per rinforzare la retroguardia interista. Strapparlo all’Udinese a metà campionato sarà però impresa ardua, con i friulani che lo valutano circa 25 milioni di euro e preferirebbero cederlo semmai in estate.

L’Inter punterebbe su una formula creativa in prestito con obbligo di riscatto, o con la promessa a giugno di inserire nella trattativa magari uno dei fratelli Esposito. Il 19enne Francesco Pio è al momento allo Spezia e i nerazzurri valutano eventualmente un nuovo prestito per proseguire il percorso di maturazione, mentre Sebastiano (anche lui attaccante e classe 2003) si sta mettendo in evidenza con l’Empoli che però a fine stagione può riscattarlo per 5 milioni. Per Bijol, comunque, l’assalto di Marotta e Ausilio potrebbe essere solo rimandato…