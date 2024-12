Douglas Luiz, Fagioli e Mbangula: il doppio addio da 45 milioni

La Juventus deve finanziare il mercato di gennaio con un paio di cessioni: ecco gli indiziati principali a lasciare la Continassa

Primo crocevia stagionale per la Juventus, che ha bisogno di punti pesanti in Champions League di fronte a un’altra corazzata in crisi di risultati come il Manchester City.

Thiago Motta cerca la vittoria perduta in una serata di gala e che manca da quattro partite tra campionato e coppa. A forte rischio la presenza di un asso dello scacchiere bianconero come Cambiaso, che ha una caviglia dolorante dopo il cambio forzato nell’ultima sfida contro il Bologna. In compenso l’allenatore della Juve recupera dopo diverse settimane Douglas Luiz, assente dalla sfida casalinga sempre in Champions con il Lipsia di fine ottobre e che era rientrato nella lista dei convocati per la successiva trasferta di Lille senza però scendere in campo. L’ex Aston Villa non aveva ancora smaltito del tutto il problema muscolare alla coscia ed è tornato dopo circa un mese e mezzo nel gruppo di Motta, pronto così a rispondere alla convocazione del tecnico per la fondamentale sfida contro il City di Guardiola.

Juventus, Douglas Luiz cerca il riscatto: Fagioli e Mbangula sacrificati sul mercato

Un rientro prezioso e non solo a livello numerico per Thiago Motta, che potrà così ampliare il ventaglio delle scelte a sua disposizione nel match di mercoledì sera all’Allianz Stadium.

Difficilmente il nazionale verdeoro partirà dal primo minuto, ma già averlo a disposizione è una notizia importante per l’allenatore bianconero che in mediana riproporrà Thuram dal primo minuto insieme a Locatelli. Douglas Luiz è chiamato a cambiare marcia dopo una prima parte di avventura più che deludente sotto la Mole, con la Juventus che ha investito oltre 50 milioni di euro sul mercato per portarlo in Italia. Complicato che il centrocampista brasiliano lasci la Continassa già a gennaio anche per non generare un buco a bilancio, con la volontà comunque da ambo le parti di far fruttare un matrimonio che finora non mantenuto le attese estive. In uscita invece in mediana rimane Fagioli, anche con il Bologna poco brillante e che non è riuscito a sfruttare la chance concessagli da Motta.

Il canterano, seguito in particolare dal Marsiglia, potrebbe portare un prezioso tesoretto intorno ai 30 milioni nelle casse della ‘Vecchia Signora’, insieme al baby Mbangula. Nonostante il gioiello salvifico di sabato contro il Bologna, il belga è sacrificabile per il Dt Giuntoli se arrivasse nelle prossime settimane un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro.