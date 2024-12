Rigore concesso e poi tolto all’Inter: cosa è successo per davvero

L’Inter vince in scioltezza sul Parma, ma non è stata una serata positiva per Lautaro Martinez: due rigori revocati in novanta minuti

Serata sfortunata per Lautaro Martinez, rimasto a secco di gol nella serata in cui l’Inter si è imposta per 3-1 sul Parma nell’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

La vittoria dell’Inter ha aperto la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un successo netto quello della formazione di Simone Inzaghi che battendo il Parma per 3-1 si è portata in vetta alla classifica almeno momentaneamente, in attesa che scenda in campo il Napoli contro la Lazio nella partita in programma domenica sera.

👀#Lautaro cade in area, ma il fallo è fuori Dopo aver concesso il calcio di rigore #Abisso, richiamato dal VAR, concede soltanto la punizione all’#Inter#InterParma pic.twitter.com/h8jl33uJmL — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 6, 2024

Quella tra Inter e Parma è stata anche la serata del Var: diversi gli episodi chiariti grazie al contributo del Video Assistant Referee, con una particolare sfortuna che ha colpito l’Inter e in particolar modo Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, a secco di gol nella vittoria di San Siro, è stato infatti protagonista di una sfortunata coincidenza.

Inter, il Var annulla due rigori contro il Parma

Al nono minuto di gioco, col risultato fermo sullo 0-0, l’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo aveva concesso un calcio di rigore all’Inter per un fallo di Keita su Lautaro Martinez in corsa. Un penalty poi revocato dopo la revisione al Var che ha permesso di confermare che il fallo fosse avvenuto fuori dall’area di rigore.

L’episodio si è poi ripetuto nel finale di partita, poco dopo il gol del 3-1 del Parma con la sfortunata autorete di Matteo Darmian. All’84’, infatti, Abisso ha indicato di nuovo il dischetto per un contatto tra Hainaut e Lautaro Martinez, questa volta avvenuto con certezza in area di rigore. Anche questa volta però è stato necessario l’intervento del Var per richiamare l’attenzione di Abisso il quale ha nuovamente revocato il rigore per l’assenza di un vero contatto tra il difensore del Parma e l’attaccante nerazzurro.