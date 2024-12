PAGELLE E TABELLINO INTER-PARMA 3-1: pendolino Dimarco, Lautaro irriconoscibile

Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro valevole per la 15° giornata del campionato di Serie A: Dimarco, Barella e Thuram lanciano i campioni d’Italia

L’Inter non sbaglia e mette pressione alle altre concorrenti per la lotta al titolo. Tris della squadra di Simone Inzaghi al Parma, con la maglia di Dimarco a sbloccare il match sul finire della prima frazione.

Il canterano nerazzurro è determinante sulla corsia mancina, nella ripresa ci pensa Barella a far sedere la difesa ospite per il centro del raddoppio. Qualche minuto dopo è invece Thuram a firmare il 3-0 per i campioni d’Italia: abbraccio con Inzaghi e partita in cassaforte. Nel finale ininfluente l’autorete del neo entrato Darmian. Lautaro Martinez è l’unica nota stonata per Inzaghi, con il capitano che rimane ancora una volta a secco.

INTER

Sommer 6

Bisseck 6,5 (92′ Bisseck SV)

De Vrij 6

Bastoni 6,5 (74′ Darmian 5,5)

Dumfries 6,5

Barella 7,5

Calhanoglu 7 (70′ Asllani 6)

Mkhitaryan 7

Dimarco 8 (70′ Buchanan 6)

Thuram 7 (70′ Correa 6,5)

Lautaro Martinez 5

Allenatore Inzaghi 7

TOP Inter: Dimarco 8 – Parte subito forte e scodella cross a ripetizione in mezzo. Pregevole il gol del vantaggio, che sblocca l’Inter in un momento delicato del match. Fa esplodere San Siro e si merita gli applausi del popolo nerazzurro. Pendolino.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 5 – Irriconoscibile negli ultimi sedici metri, davanti a Suzuki sbaglia tre occasioni banali per un centravanti del suo calibro. Inzaghi lo lascia in campo, ma il gol non arriva: periodo complicato per il ‘Toro’.

PARMA

Suzuki 6

Hinaut 5

Delprato 5

Balogh SV (13′ Leoni 5)

Valeri 5 (74′ Valenti SV)

Keita 5 (60′ Hernani 6,5)

Sohm 6,5

Man 6

Cancellieri 5 (74′ Haj Mohamed SV)

MIhaila 5

Bonny 5,5 (60′ Almqvist 5,5)

Allenatore: Pecchia 5

TOP Parma: Sohm 6,5 – Primo tempo di livello da parte del centrocampista svizzero, che con i suoi inserimenti crea scompiglio alla difesa nerazzurra. Il più brillante nello scacchiere di Pecchia.

FLOP Parma: Cancellieri 5 – Un fuoco di paglia il sinistro che spaventa all’inizio Sommer. La verve si spegne presto e a inizio ripresa ciabatta la conclusione che poteva riaprire il match sull’imbeccata di Man.

Serie A, il tabellino di Inter-Parma

INTER-PARMA 3-1

39′ Dimarco; 56′ Dimarco; 67′ Thuram; 81′ aut. Darmian (P)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (92′ Palacios), de Vrij, Bastoni (74′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Buchanan); Thuram (70′ Correa), Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, Carlos Augusto, Palacios, Zielinski, Frattesi, Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hinaut, Delprato, Balogh, Valeri (74′ Valenti); Keita (60′ Hernani), Sohm; Man, Cancellieri (Haj Mohamed), Mihaila; Bonny (60′ Almqvist). A disposizione: Chichizola, Corvi, Coulibaly, Di Chiara, Estevez, Camara, Hainaut. Allenatore Pecchia

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

VAR: Pezzuto

Ammoniti: Keita (P), Bisseck (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 71.879