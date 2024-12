Allarme Juve, irrompe De Zerbi: Giuntoli deve scegliere

Il Marsiglia avrebbe cominciato i colloqui per un difensore centrale nel mirino dei bianconeri, assolutamente bisognosi di un rinforzo in quel reparto

La Juventus aspetta con ansia l’apertura del mercato di gennaio. A Thiago Motta servono rinforzi, soprattutto in alcune zone di campo, su cui Giuntoli ha già dichiarato di dover intervenire. D’altronde i lunghissimi infortuni di Cabal e Bremer non permettono nulla di diverso. La coperta in difesa è assolutamente corta, con ormai solo due centrali di ruolo effettivi come Gatti e Kalulu, che pure nascerebbe terzino. Per il resto tanti adattati, vedi anche Danilo che però spesso non è stato così affidabile. E sugli esterni Motta deve ringraziare l’esplosione di Savona, altrimenti la situazione sarebbe stata peggiore.

Per questo è iniziata già da settimane la caccia al difensore. I nomi sono diversi, partono addirittura dai rientri anticipati di Djalo e Rugani dai rispettivi prestiti (ipotesi scartate), ma quello principale ad ora può essere Antonio Silva. Il centrale del Benfica non sta trovando più molto spazio dopo l’arrivo di Bruno Lage, ma i portoghesi continuano a chiedere almeno 25 milioni di euro. I bianconeri però non hanno assolutamente mollato la presa, anzi hanno ricevuto potenziali segnali positivi sulla questione legata a una formula favorevole. Ovvero un prestito oneroso, anche piuttosto sostanzioso. Non è l’unico profilo sui taccuino di Giuntoli, che da diverso tempo segue anche Benoit Badiashile.

Juve, nuovo pericolo per Badiashile: lo vuole De Zerbi

La Juventus non ha una grande disponibilità economica per i rinforzi da consegnare a Motta, che chiaramente non erano previsti fino a poche settimane fa. Oltre ad Antonio Silva o Milan Skriniar, un altro nome che può scalare gerarchie è quello di Benoit Badiashile, anche lui poco impiegato al Chelsea: in campionato ha giocato solo tre partite, una da titolare. Una miseria per il francese classe 2001 accostato insistentemente alla Juventus ma non solo.

Secondo il portale inglese ‘Caughtoffside’, infatti, il Marsiglia avrebbe cominciato i primi colloqui proprio per l’ex Monaco. Nonostante questo, le voci parlano di una stima comunque alta per Badiashile da parte del manager del Chelsea Enzo Maresca, che vorrebbe puntare su di lui magari concedendogli più spazio. I Blues, però, ragionano comunque sul futuro del centrale e se dovesse arrivare una buona offerta già a gennaio ci penserebbe seriamente, visto che anche in Francia l’attenzione per lui resta alta. In particolare appunto l’OM di Roberto De Zerbi che sembra molto interessato, con la Juve più defilata. Il Chelsea inoltre ha diverse alternative in difesa, anche un prestito potrebbe essere opzione percorribile per poi farlo tornare un po’ più strutturato.