Conte-Inter, si accende il duello: “La sente tantissimo” | VIDEO CM.IT

Il collega Salvatore Amoroso è intervenuto ai nostri microfoni per fare il punto in casa Napoli: da Conte al futuro di Meret e della difesa

Il Napoli capolista si prepara ad una settimana calda dal punto di vista degli impegni. Doppia sfida contro la Lazio, prima in Coppa Italia giovedì sera e poi in campionato domenica.

Antonio Conte si ritrova quindi a programmare un doppio impegno che gli azzurri, a differenza di tante altre squadre rivali, normalmente non hanno vista la mancanza di coppe europee. Il tecnico salentino lavora quindi con obiettivi chiarissimi in mente, come fatto sin dalle prime battute della sua esperienza napoletana.

Partendo da questo punto ha parlato del Napoli il collega Salvatore Amoroso di ‘Spazio Napoli’, intervenuto a Ti Amo Calciomercato: “È stato fondamentale sin da subito, ancor prima che arrivasse. Sembrava l’unico uomo in grado di cambiare le cose. La realtà dice che è così. Il suo impatto col mondo Napoli è stato da 10 in pagella. Ora la situazione a Napoli è cambiata, si è passati dall’altra parte, quella della Juventus per esempio, quella del risultato come arma vincente. Ora all’esterno dello stadio dicono tutti che l’importante è che si vince. Per questo dico che la mentalità di Conte sta cambiando tutto nell’ambiente Napoli. Il Napoli non sta giocando benissimo, ma nei big match si è visto il suo impatto immediato”.

Interessante quindi il confronto a distanza tra Conte e l’Inter: “Al momento è ancora silente perchè si pensa prettamente al Napoli per arrivare a risultati importanti. C’è chi la guarda e chi no. Io però ricordo a tutti che c’è anche l’Atalanta che fa paura, poi c’è da vedere se reggerà il doppio impegno. Conte la sente tantissimo ed evidentemente anche Marotta e Inzaghi. Vedo il Napoli al passo perchè è l’unica tra le tre che può fare ulteriori passi in avanti. L’Inter è assodata e la vedo meno convinta sul campionato. L’Atalanta meglio di così mi sembra impossibile”.

Ed ancora: “Ora vedo un Napoli più coeso e compatto, forte in campo. Il gruppo sembra aver capito che si può fare qualcosa di buono”.

Calciomercato Napoli, dal rinnovo di Meret alla situazione Raspadori-Danilo

Spazio quindi anche alle tematiche relative al mercato, a partire dal futuro di Meret e un eventuale addio a zero con Marotta in agguato: “Le trattative, tutte quelle del Napoli, sono in stand by, anche quella di Kvaratskhelia. Anche per Meret vale lo stesso. A me piace molto al netto di qualche errore. È un ottimo portiere con i suoi difetti e le sue qualità. Io continuerei con lui. Poi è chiaro che va capito quale sarà il progetto futuro, se Conte vorrà un portiere più bravo con i piedi o super carismatico. Meret è un portiere più timido caratterialmente ma fa il suo”.

Infine a proposito di mercato un passaggio anche sulla difesa e sull’eventuale idea di scambio Danilo-Raspadori: “Da quello che risulta a Napoli è molto complicata la situazione. La rosa è ridotta, poi ci sono calciatori scontenti, Raspadori in primis. Certo la Juve ha tanti calciatori interessanti. Danilo a Manna piace e ha chiuso il cerchio con la Juve. Piace a Conte anche per un discorso di spogliatoio. Ad oggi però questo scambio sembra impossibile anche se non lo escluderei del tutto. C’è da capire altrimenti si andrà su altri difensori come Bijol”.