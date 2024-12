Thuram al posto di Salah: la scelta che fa felice l’Inter

L’attaccante francese è corteggiato dalle big estere, con il Liverpool in prima fila e a caccia del sostituto dell’egiziano

Sempre più protagonista con la maglia dell’Inter. In coppia con capitan Lautaro Martinez, a fare incetta di premi al Gran Galà del calcio nella serata degli ‘Oscar’ della Serie A dedicata alla scorsa stagione.

Impatto notevolissimo con la realtà nerazzurra per Marcus Thuram, che dopo una prima annata da primattore – e per certi versi sorprendente nel campionato italiano – ha alzato ulteriormente il livello delle sue prestazioni, caricandosi l’Inter sulle spalle nel momento di maggiore difficoltà di capitan Lautaro. Già a quota 9 centri e miglior marcatore al momento della squadra campione d’Italia, il nazionale francese in poco tempo è diventato una certezza e un alfiere dello scacchiere di Simone Inzaghi. Non stupiscono quindi gli attestati di stima dall’estero per il centravanti nerazzurro, inserito lunedì sera nella top undici della scorsa Serie A e che si è portato a casa anche la statuetta per la rete più bella, in una partita poi non banale perché si trattava del derby contro il Milan.

Calciomercato, Thuram respinge Liverpool e PSG: la dichiarazione d’amore per l’Inter

Naturale che Thuram per gol e rendimento abbia catturato l’attenzione degli altri top club internazionali, tra cui spiccano il Paris Saint-Germain (che lo aveva inseguito già prima del suo sbarco all’Inter) e l’interesse della Premier League, con il Liverpool in prima fila.

I ‘Reds’ devono sostituire Salah la prossima estate, con l’egiziano al passo d’addio e che a meno di sorprese non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione. Thuram figura nella lista del Liverpool e ha una clausola da 85 milioni di euro nel contratto con i campioni d’Italia che terminerà nel 2028. Per l’Inter sarebbe una plusvalenza piena considerando che il figlio d’arte due estati fa è sbarcato a Milano a parametro zero, ma con la ferma volontà della dirigenza di Viale della Liberazione di privarsi del suo numero nove soltanto a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile, o appunto che qualcuno metta sul tavolo l’assegno della clausola rescissoria.

L’assist per i nerazzurri, inoltre, arriva dallo stesso Thuram. Il francese ha parole al miele per la ‘Beneamata’ e tranquillizza i tifosi sul suo futuro: “L’Inter è sempre stata un punto d’arrivo, è una delle squadre più grandi al mondo. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, l’anno prima la squadra è arrivata in finale di Champions League: l’Inter rappresenta tanto per il calcio mondiale“, le parole di ‘Tikus’ al Gran Galà del Calcio. Forte e chiaro il messaggio alle corteggiatrici: l’Inter è sempre in prima fila nel cuore di Thuram.