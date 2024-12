Thuram stoppa le voci: “Inter punto d’arrivo”. Siparietto sul fratello Khephren | VIDEO CM.IT

L’attaccante nerazzurro ha parlato a margine della premiazione del Gran Galà del calcio: le sue parole anche sul futuro

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio, soffermandosi anche sul proprio futuro in nerazzurro e sulle voci che lo vorrebbero possibile partente.

Bove – “È stato un momento difficile per tutti, ma oggi ho saputo che stava molto meglio e che poteva rispondere alle domande. E questa è la cosa più importante”.

Futuro – “L’Inter è sempre stata un punto d’arrivo, è una delle squadre più grandi al mondo. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, l’anno prima la squadra è arrivata in finale di Champions League: l’Inter rappresenta tanto per il calcio mondiale”.

Obiettivi e Champions – “Dobbiamo continuare così e spingere sempre forte. L’anno scorso in Champions abbiamo perso contro una grande squadra come l’Atletico Madrid, quando giochi per l’Inter inizi la stagione per vincere ogni competizione. Quando scendi in campo è sempre per vincere”.

Il siparietto finale sul fratello e centrocampista della Juventus Khephren: “Se è arrabbiato per il gol sbagliato ieri? Io no”, scherza l’attaccante.