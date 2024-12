Settanta milioni per il sostituto di Zirkzee: doppio intreccio Juve

L’ex Bologna può dire addio al Manchester United già nell’imminente calciomercato di gennaio. Motta lo aspetta alla Continassa

L’avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United potrebbe concludersi già a gennaio. L’olandese non sembra rientrare nei piani del neo tecnico dei ‘Red Devils’ Ruben Amorim, tanto che stanno man mano emergendo diversi nomi per rinforzare l’attacco degli inglesi e sostituire il classe 2001 strappato al Bologna l’estate scorsa per oltre 40 milioni bonus inclusi.

Nonostante la doppietta di ieri contro l’Everton, finora l’esperienza di Zirkzee in Premier è stata più ricca di bassi che di alti. Appena 3 gol segnati, a sua discolpa lo scarso minutaggio e il caos tecnico regnante a ‘Old Trafford’. Secondo ‘Team Talk’ lo United crede ancora in lui, ma ci sono buone possibilità che col passare delle settimane possa aprire alla cessione, seppur con la formula del prestito, anche se il calciatore ha fatto sapere di voler continuare a lottare per un posto nei Red Devils.

Questo è confermato dall’attivismo dei ‘Red Devils’ sul mercato per rinforzare il reparto avanzato. Amorim vorrebbe una punta centrale, il ‘sogno’ è Gyokeres suo fedelissimo allo Sporting CP, come un esterno offensivo da integrare nel 4-3-3. In tal senso è emerso il profilo di Kvaratskhelia, che però il Napoli non ha intenzione di mollare a stagione in corso.

Ferguson al Manchester United e strada spianata alla Juventus per Zirkzee

Per il ruolo di prima punta, in alternativa al sopracitato Gyokeres e forse pure ad Osimhen, sta prendendo quota la candidatura di Evan Ferguson. Fresco 20enne dal potenziale enorme, l’irlandese sta ora trovando poco spazio. Nonostanteciò, il Brighton non è propenso a sconti: per la medesima fonte britannica, la richiesta è di 60 milioni di sterline. Poco più di 70 milioni di euro.

L’operazione è complicata, ma non impossibile. Del resto lo United ha il potenziale economico per, volendo, andare a chiudere l’acquisto di Ferguson che piace anche alla Juventus. Il suo arrivo, come quello di altri nuovi profili nel reparto offensivo dei ‘Red Devils’, potrebbe davvero spingere Zirkzee lontano da Manchester e dal campionato inglese. Più specificatamente condurlo dritto a Torino, sponda bianconera dove troverebbe Thiago Motta ad aspettarlo a braccia aperte.