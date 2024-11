Juventus, quattro colpi e asta per Evan Ferguson: cosa sta succedendo

Il mercato della ‘Vecchia Signora’ è pronto letteralmente a decollare: le ultime sulle possibili mosse dei bianconeri, tra entrata e uscita

Quattro colpi. Nello specifico un difensore, un terzino, un attaccante e un centrocampista in caso di uscita di Fagioli. La Juve è da tempo focalizzata sul mercato di gennaio e presto firmerà una nuova accelerazione per il nuovo goleador che dovrà essere più di un vice Milik. Gli stop di Vlahovic, assente contro il Milan e in Champions, obbligano infatti i bianconeri ad intervenire immediatamente per rafforzare il reparto offensivo con un giocatore di livello.

Uno degli obiettivi resta Lorenzo Lucca, calciatore che l’Udinese non vuole liberare a gennaio anche se i contatti tra i bianconeri e l’agente dell’attaccante proseguiranno. Il prezzo, intanto, è fissato: siamo sui 25 milioni di euro, con la formula del prestito ed obbligo di riscatto. Nelle ultime ore si stanno poi rafforzando le voci attorno a Evan Ferguson, talentuoso attaccante irlandese che il Brighton potrebbe cedere in prestito a gennaio. Dopo la consacrazione dello scorso anno con De Zerbi in panchina, il classe 2004 ha accusato una stagione da comprimario, con solo 7 presenze all’attivo.

Anche il Napoli e la Roma si sono interessati alla sue prestazioni ma la Juve, grazie anche ai rapporti con gli intermediari dell’affare, ritiene di avere un vantaggio. E per questo, da quanto trapela, non si escludono accelerazioni nelle prossime ore. Indiscrezioni di Calciomercato.it confermano poi la volontà di ascoltare offerte per Fagioli, considerato uno dei sacrificabili per gennaio. Oltre al Marsiglia, attenzione anche alla Premier dove, appunto, la Juventus ha rapporti consolidati con diverse società.