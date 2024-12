Raspadori alla Juve con lo scambio: Giuntoli cala il doppio asso

Per arrivare a Raspadori, il direttore tecnico della Juventus prepara una doppia mossa: l’asse di mercato che scatta con gli azzurri

Davanti a tutti, il Napoli continua a fare l’andatura e torna dalla trasferta di Torino con un altro pesantissimo 1-0. Azzurri che restano in vetta e danno l’ennesima dimostrazione di forza e solidità, mandando un altro messaggio importante al campionato, nella giornata in cui Lazio e Juventus, all’inseguimento, rallentano. Un gruppo che Antonio Conte ha reso estremamente compatto, anche se nel quale non tutti trovano lo spazio che desidererebbero, come Giacomo Raspadori.

L’attaccante della Nazionale è finito assai dietro nelle gerarchie del reparto offensivo e il suo utilizzo sta avvenendo a dir poco con il contagocce. A ora, il totale è di sole otto presenze in tutto, con 383 minuti disputati. Ultima apparizione nel secondo tempo con l’Atalanta, un mese fa, poi più nulla. Anche ieri, è rimasto a guardare tutto il tempo, con Conte che ha mandato in campo Simeone e Neres dalla panchina, ma non lui.

La volontà del giocatore di avere più spazio è evidente. E le sirene di mercato in sottofondo iniziano a farsi sentire. Anche se prima lo stesso Conte e poi il ds azzurro Giovanni Manna hanno dichiarato apertamente di non pensare a una sua cessione a gennaio, anche per non andare a rafforzare dirette concorrenti. Ma la Juventus, che necessita di un attaccante, ci pensa eccome, dato che Giuntoli, tra l’altro, continua a stimarlo enormemente. E il direttore tecnico bianconero prova a giocarsi una doppia carta per convincere i partenopei.

Juventus, assalto a Raspadori: sul piatto con il Napoli anche Fagioli

Un Napoli così lanciato in vetta alla classifica potrebbe pensare di rinforzare gli ormeggi, per aumentare le proprie chances di puntare al bersaglio grosso. In questa eventualità, un colpo in difesa e a centrocampo potrebbero dare ulteriore solidità all’armata di Conte. Ed ecco perché da Torino sponda bianconera pensano di avere le armi giuste per condurre in porto l’affare.

L’operazione potrebbe essere imbastita con uno scambio in cui potrebbero rientrare Danilo, sempre più ai margini, o Fagioli, a sua volta ritenuto sacrificabile. In questi giorni, abbiamo parlato sulle pagine di Calciomercato.it dell’interesse di Psg e Marsiglia per Fagioli, ma anche il Napoli ci pensa. Se Giuntoli ammira Raspadori, Manna stravede per il centrocampista. I due ex colleghi potrebbero anche trovare un punto d’incontro. Sull’asse Torino-Napoli, si attendono aggiornamenti importanti.