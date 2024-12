Yildiz al posto di Vlahovic: Thiago Motta fa chiarezza

Le parole del tecnico della Juventus dopo il pareggio beffardo all’ultimo secondo contro il Lecce: da Bove al sostituto di Vlahovic, ecco le sue dichiarazioni

Termina 1-1 al Via del Mare, con il Lecce che riesce a strappare un punto insperato al novantatreesimo. La Juventus esce malconcia dalla 14a giornata, complice anche i nove indisponibili su cui Thiago Motta non può fare affidamento.

Nel post partita di DAZN, l’allenatore bianconero ha esordito mandando un messaggio alla madre e al padre di Edoardo Bove, vittima di un malore in Fiorentina-Inter e attualmente in terapia intensiva con sedazione farmacologica: Dispiace per il ragazzo, per la sua famiglia. Mi metto nei panni dei genitori e vedere un figlio che passa dei momenti di questo tipo è una cosa terribile. Speriamo che Bove si riprenda nel minor tempo possibile e che stia bene. La mia vicinanza va soprattutto alla sua famiglia. Vedere quelle immagini è terribile”.

Successivamente, Thiago Motta ha commentato il pareggio con il Lecce e tira un po’ le orecchie ai suoi ragazzi, entrati male nella seconda parte di gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo calati. Siamo andati in vantaggio, abbiamo preso questo gol all’ultimo…Andremo avanti. Pensiamo a preparare la prossima gara”.

Thiago Motta sul sostituto di Vlahovic

Senza Dusan Vlahovic out per infortunio, l’allenatore della Juve deve inventarsi soluzioni alternative. Manca anche Milik attualmente. Alla domanda sulla possibilità di far giocare Yildiz punta, Thiago Motta risponde così ai microfoni di DAZN: può giocare da attaccante centrale, l’ha fatto per diversi minuti contro il Lille. E’ chiaro che quando una squadra si compatta, gli esterni devono entrare in area. Portiamo la palla in una zona di campo che permette a Yildiz di avere libertà. Oggi lo vedo più nel ruolo di esterno, che da centrale. Ma sa fare tutte e due i ruoli”.

E difende la scelta fatta dall’inizio: “Weah ha fatto benissimo, dà profondità e sta aiutando tantissimo la squadra”. In merito al gol subito, non dà colpe a Cambiaso che ha perso un sanguinoso pallone a centrocampo, ma commenta: “Andrea ha fatto la scelta in quel momento e i gol si prendono per tanti piccoli errori. Chiaro che prendere questa rete all’ultimo era evitabile. Adesso bisogna pensare alla prossima, dobbiamo imparare certe cose da queste partite. Pensiamo positivo”