Milan, polemiche anche dopo la vittoria: “Stagione anonima”

Ancora polemiche intorno al Milan nonostante il ritorno alla vittoria nel campionato di Serie A che mancava da oltre un mese.

Dopo oltre un mese, il Milan è tornato al successo in campionato a San Siro. I rossoneri hanno battuto l’Empoli nella seconda gara del sabato, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Paulo Fonseca il quale a fine gara non ha lesinato elogi alla sua squadra, capace di rifilare tre gol a una difesa tutt’altro che facile da scardinare. Una prestazione convincente che dà seguito alla vittoria arrivata martedì in Champions League sul campo dello Slovan Bratislava.

Paulo Fonseca può così ritrovare il sorriso anche al Meazza, dato che i tre punti in casa mancavano dal 19 ottobre, quando i rossoneri si imposero di misura sull’Udinese a San Siro. Dopo quella partita, è arrivata la sconfitta col Napoli e il pareggio a reti bianche della scorsa settimana nel big match con la Juventus. Il tecnico rossonero si è fatto notare anche per una accesa protesta nei confronti dell’arbitro, reo di aver ammonito il difensore Matteo Gabbia nel corso della partita. Una reazione, quella di Fonseca, che non è assolutamente passata inosservata.

Milan, Fonseca protesta con l’arbitro: “Finalmente”

Una reazione apprezzata quella del tecnico rossonero, come ha scritto qualche tifoso su X nel corso della partita: “Fonseca così gasa parecchio. Finalmente qualche emozione in questa stagione anonima”.

Fonseca così incazzato gasa parecchio. Finalmente qualche emozione in questa stagione anonima.#MilanEmpoli #SempreMilan — Milaninca (@milanista_inca) November 30, 2024

Non sono mancate però anche critiche. La prestazione offerta da Theo Hernandez contro l’Empoli paradossalmente ha acuito il malumore di qualche tifoso, convinto che la rosa del Diavolo possa fare meglio.

1 su 1000 ce la fa, 1 partita su 1000 anche il milan di #Fonseca puo farla, il problema? Che arriveremo grazie al suo gioco fuori dalla champions, oggi sono più triste di ieri, lo scempio continua @vieriinzaghi99 #MilanEmpoli #Milan — Lorenzo Petrini (@desnan_98) November 30, 2024