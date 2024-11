Fonseca è una furia: ecco cosa è successo in Milan-Empoli

Il tecnico del Diavolo è stato ammonito al ventesimo del primo tempo, dopo aver perso letteralmente il controllo per l’ennesimo fallo su Leao

Un Paulo Fonseca così nervoso in tredici partite di Serie A e cinque di Champions League non lo si era mai visto. Il portoghese ha letteralmente perso il controllo per l’ennesimo fallo subito da Rafa Leao.

Il mister del Diavolo è andato su tutte le furie, prendendosela prima con il IV Uomo poi con l’arbitro che non ha potuto far altro che ammonirlo. La rabbia verosimilmente nasce per la direzione del fischietto Federico Dionisi, che non ha ancora estratto alcun cartellino giallo per i toscani. E’ finito tra i cattivi, invece, Matteo Gabbia.

Milan-Empoli, Fonseca scatenato: discussione con D’Aversa

Continua la partita nella partita per Paulo Fonseca, che al 34esimo è andato a discutere anche con Roberto D’Aversa. Il tecnico portoghese è dunque ancora nervoso, nonostante il vantaggio rossonero, arrivato proprio con Leao.

Nel frattempo, il Milan ha creato anche diversi presupposti per raddoppiare, ma la rete non è arrivata. La partita per i rossoneri e il suo tecnico è ovviamente delicata. Il Diavolo è attardato in Serie A e non si può pi sbagliare se si vuole iniziare ad avvicinarsi alle squadre di testa