Inter-Lipsia, altro ko UFFICIALE dopo Pavard: “Diversi mesi di stop”

Non solo l’infortunio del difensore francese dopo il match di Champions League a San Siro: nuova tegola e 2024 terminato in anticipo

L’Inter si porta a casa i tre punti dopo lo scontro Champions contro il Lipsia, compiendo un balzo probabilmente decisivo verso l’accesso diretto agli ottavi di finale.

A decidere l’autorete di Lukeba, con i tedeschi che restano a zero punti in classifica e quasi fuori anche dalla zona playoff. L’unica nota stonata della serata per Simone Inzaghi è stato l’infortunio rimediato da Pavard, che rischia un mese di stop per il problema muscolare alla coscia. Il difensore francese non ci sarà quindi domenica nel posticipo ad alta quota contro la Fiorentina, mentre per la sfida del ‘Franchi’ potrebbe rientrare Acerbi nelle retrovie.

Inzaghi così rilancerà dal primo minuto Bisseck, che di recente ha rinnovato il contratto fino al 2029 con il club campione d’Italia. Inoltre, il tecnico piacentino in alternativa può tornare a utilizzare anche Darmian da braccetto difensivo. Pavard invece dovrebbe rivedersi a fine dicembre e sulle sue condizioni c’è massima cautela per non incorrere in ricadute visto che a inizio gennaio l’Inter scenderà in campo per la Supercoppa Italia, primo obiettivo stagionale.

Lipsia nei guai dopo l’Inter: infortunio grave per Ouedraogo e lungo stop

Intanto anche il Lipsia deve far fronte a un infortunio importante dopo la gara persa di misura al Meazza martedì sera in Champions League.

È durata infatti pochi minuti la partita di Assan Ouedraogo, che era entrato nella ripresa della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi. Un paio di palloni toccati, l’ultimo fatale dopo uno scatto nei pressi della zona di centrocampo. Il baby centrocampista classe 2006 è stato consolato dai compagni di squadra e dal tecnico Rose, prima di uscire dal terreno di gioco con l’aiuto dello staff medico. Serata sfortunata per l’ex Schalke 04 e le cose non sono migliorate per lui nel post gara. Ouedraogo nelle scorse ore ha effettuato come da prassi gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione muscolare del tendine della coscia sinistra.

Per il giovanissimo centrocampista tedesco si prevede uno lungo stop e diversi mesi ai box come reso noto dal Lipsia sui canali ufficiali del club. Ouedraogo, che in estate era stato accostato anche a Milan e Inter sul mercato, negli ultimi tempi aveva trovato sempre maggiore spazio nello scacchiere di Rose. Adesso lo sfortunato infortunio e l’arrivederci al 2025.