Tegola Pavard per Inzaghi: l’esito UFFICIALE degli esami

Il difensore francese si è infortunato nel match di Champions League tra Inter e Lipsia. Inzaghi lo perde per quasi un mese

L’Inter ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto stamane Pavard, uscito infortunato dalla sfida di Champions League con il Lipsia di martedì sera.

Gli accertamenti hanno evidenziato una “distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra”. Le condizioni del difensore francese “saranno rivalutate la prossima settimana”. L’ex Bayern Monaco dovrà stare fuori circa tre settimane. Salterà dunque le gare con Fiorentina, Parma, Lazio e Bayer Leverkusen in Champions.

🚑 #Inter – Distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra per Benjamin #Pavard: circa tre settimane di stop per il francese che salterà le gare con Fiorentina, Parma, Lazio e Bayer Leverkusen in Champions 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/qn9OjbZtwr — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2024

Pavard ko, straordinari per Bisseck. Per Firenze potrebbe recuperare Acerbi

L’assenza di Pavard sarà pesante, anche se in questi mesi Bisseck ha dimostrato di essere all’altezza di una maglia da titolare. Ora il tedesco sarà ‘costretto’ agli straordinari, giocando dal primo minuto già domenica al ‘Franchi’ contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

A proposito di difesa, per la trasferta di Firenze Inzaghi potrebbe recuperare Francesco Acerbi, fattosi male sabato scorso al ‘Bentegodi’. Il tecnico interista, però, difficilmente lo schiererebbe dall’inizio, per cui dovrebbe toccare di nuovo a Stefan de Vrij (tra i migliori col Lipsia) agire in mezzo al terzetto difensivo.

Bisseck e Bastoni dovrebbero piazzarsi ai lati dell’olandese, il cui contratto con l’Inter scadrà a fine stagione. In esso è però presente una opzione rinnovo fino al 2026 in favore del club di Oaktree, da capire se verrà esercitata o meno considerato che è già stata fatta scattare quella di Acerbi. Nei piani di Marotta e Ausilio, come noto, c’è l’acquisto di un centrale più giovane nel prossimo calciomercato estivo, con un profilo esperto – allo stato attuale Acerbi, visto il fresco rinnovo – alle spalle.