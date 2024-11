Roma, Ranieri: “Dopo Napoli non ero contento, sono stato chiaro con la squadra”

La Roma conquista il primo punto dell’era Ranieri: buon pareggio sul campo del Tottenham nel segno di Hummels

Pochi giorni dopo la sconfitta di Napoli, la Roma di Claudio Ranieri strappa un pareggio sul campo del Tottenham nel match valevole per la quarta giornata di Europa League.

La Roma reagisce e strappa un pareggio sul campo del Tottenham: dopo un inizio in salita con il rigore per fallo di Hummels e trasformato da Son, la squadra di Claudio Ranieri è riuscita a portare a casa il pareggio con un gol dello stesso difensore tedesco nel finale, con la Roma che ha sfiorato anche il colpaccio in più occasioni. Una prestazione, quella offerta dalla formazione giallorossa al New White Hart Lane, che lascia sicuramente segnali incoraggianti in merito al lavoro di Claudio Ranieri.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di Londra, Claudio Ranieri ha ammesso di aver “visto un grande Tottenham, abbiamo lasciato qualche contropiede ma se non li lasciamo a loro”. Allo stesso tempo il tecnico giallorosso ha sottolineato: “Lasciatemi dire che ho visto anche una grande Roma”. Impossibile non fare un passaggio su Mats Hummels, giocatore che Ranieri definisce un “campione immenso” anche se “non è ancora al cento per cento” essendo “arrivato un decimo in ritardo”. Ad ogni modo, il difensore tedesco n”on si arrende e la squadra ha bisogno di lui, è un esempio per tutti”.

Tottenham – Roma, le parole di Ranieri a fine partita

Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha ribadito che i suoi giocatori “hanno davvero fatto una grande partita”. Poi ha ammesso: “Dopo Napoli non ero contento, ci eravamo difesi ma a me non piace, non volevo mandare questo messaggio ai giocatori e ai tifosi”.

Prima della partita di Londra Ranieri era stato chiaro: “Non volevo una squadra chiusa, ad ogni loro azione doveva corrispondere una nostra. I tifosi amano di più una squadra che prova a vincere le partite, poi puoi riuscirci o meno, ma il risultato è importante fino a un certo punto”. Ancora su Hummels: “Solo il Var poteva vedere il suo fallo da rigore, ma ha dato sicurezza e tranquillità. I tifosi saranno felici di aver visto il campione ammirato in Germania”.

Ad ogni modo Ranieri ricorda che “una rondine non fa primavera” anche se a Londra “i ragazzi hanno avuto modo di ricordare che sanno giocare a calcio”. Inevitabile un passaggio su Paulo Dybala che “tornerà in forma, Forster ha fatto una parta meravigliosa su di lui”.