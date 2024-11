Hummels croce e delizia, pari Roma sul campo del Tottenham. Fiorentina ok

Tante emozioni a Londra dove la Roma di Claudio Ranieri pareggia sul campo del Tottenham, la Fiorentina supera i ciprioti del Pafos

Molte occasioni, diversi gol annullati e pali colpiti: la partita di Londra mostra una Roma in crescita sotto l’aspetto della prestazione.

Partita subito dai ritmi altissimi: al 4′ l’arbitro concede un calcio di rigore al Tottenham per una entrata in ritardo di Hummels ai danni di Sarr. Rigore concesso dopo conferma Var e trasformato da Son che mette subito in salita la partita per la Roma. La squadra di Claudio Ranieri però non si scoraggia e al 17′ si rende pericolosa con Dybala, fermato da Forster e Dragusin. Tre minuti dopo arriva il pareggio della Roma sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto proprio dall’argentino che pesca Ndicka, bravo a battere Forster con un preciso colpo di testa sul secondo palo.

Al 23′ la Roma trova anche il gol del vantaggio con El Shaarawy che in girata al volo insacca dopo un tocco delizioso di Dybala, ma il gol del Faraone viene annullato per posizione di fuorigioco. Dopo il grande spavento il Tottenham torna a spingere e al 27′ ci prova Kulusevski con un tiro velenoso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trovando però la parata di Svilar. Poco dopo la Roma risponde col solito Dybala il cui sinistro potente è facile preda di Forster

Prima dell’intervallo il Tottenham trova nuovamente il vantaggio e lo fa con Johnson che riceve il cross di Kulusevski e col sinistro incrocia alle spalle di Svilar. Pochi minuti dopo gli Spurs sfiorano anche il terzo gol: prima Kulusevski colpisce il palo, poi sulla ribattuta Son spara alto a porta vuota.

Tottenham-Roma, spettacolo ed emozioni a Londra

Partita vivace anche nel corso della ripresa, con la Roma che si vede annullare due gol nel giro di tre minuti, prima a Koné e poi a Dovbyk, entrambi pescati in posizione di fuorigioco.

Al 60′ ci prova anche Angelino che calcia al volo, trovando però la traversa a negargli la gioia del gol. Traversa solo scheggiata invece da Pedro Porro che al 62′ tenta la conclusione di potenza mettendo i brividi a Svilar. Le occasioni fioccano: al 66′ è ancora il turno di Koné che calcia una palla respinta dalla difesa del Tottenham, ma senza trovare lo specchio della porta. I padroni di casa rispondono con Solanke al termine di un contropiede, ma Svilar riesce a rifugiarsi in calcio d’angolo. All’80’ ancora una minaccia degli Spurs con Gray che pesca Solanke il cui colpo di testa si stampa sulla traversa. Poco dopo la Roma sfiora il pareggio con Mancini ma a siglare il gol del 2-2 è Hummels, a spingere in rete un pallone messo in mezzo da Angelino.

Tottenham-Roma 2-2

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bentancur (dal 78′ Bergvall), Sarr (dal 69′ Bissouma); Kulusevski (dal 69′ Maddison), Johnson, Son (dal 78′ Werner); Solanke. Allenatore: Postecoglou

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik (dal 65′ Zalewski), Paredes, Konè, Angelino; Dybala (dal 46′ Soulé), Dovbyk, El Shaarawy (dal 69′ Saelemaekers). Allenatore: Ranieri

GOL: 5′ Son (T), 20′ Ndicka (R), 33′ Johnson (T), 90+1′ Hummels (R=

Vince non senza problemi, invece, la Fiorentina di Raffaele Palladino: i viola trovano la terza vittoria in quattro partite di Conference League battendo la formazione cipriota del Pafos grazie ai gol di Kouamé, Martinez Quarta e all’autogol di Goldar, intervallati dalle reti ospite di Jairo e Jajà.

Fiorentina-Pafos 3-2

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (62′ Kayode), Comuzzo (62′ Moreno), Pongracic, Parisi; Quarta (74′ Rubino), Mandragora; Ikoné, Beltran (62′ Bove), Sottil (68′ Biraghi); Kouamé. ALL. Raffaele Palladino.

PAFOS (5-4-1): Ivusic; Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas, Dragomir; Correira, Pepe, Sunjic, Tankovic; Jairo. ALL. Juan Carlos Carcedo.

GOL: 38′ Kouamé (F), 54′ aut. Goldar (F), 67′ Jairo (P), 72′ Quarta (F), 87′ Jaja (P)