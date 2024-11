Maldini intriga le big, la spinta di Nesta: “Tiro allucinante, deve fare questo step”

L’allenatore del Monza ha parlato anche del figlio d’arte nella conferenza stampa prima del fondamentale derby contro il Como

Pareggio prezioso per il Monza lo scorso weekend sul campo del Torino, anche se la situazione di classifica rimane delicata per la formazione di Alessandro Nesta.

Sabato pomeriggio i brianzoli saranno di scena in casa del Como, in un derby molto sentito e da non sbagliare per Maldini e compagni. Nesta carica i suoi nella conferenza stampa in vista del fondamentale anticipo del Sinigaglia: “Siamo preoccupati, la classifica la vediamo tutti e non ci nascondiamo. Ma non siamo spaventati: i miei giocatori hanno grande personalità e lo dimostreranno anche sabato – le parole dell’allenatore del Monza – È una partita speciale, è un derby e rappresenta tanto per i tifosi. Sarà una gara particolare, non come le altre e servirà affrontarla nel modo giusto. Voglio vedere una squadra tosa e la classifica ci impone di fare una determinata prestazione”.

Il Monza per i prossimi due mesi dovrà fare a meno di capitan Pessina, anche se in mediana ha ritrovato Stefano Sensi. L’ex Inter non è però ancora al meglio della condizione: “Non lo abbiamo preso a caso, è qui al Monza perché ha delle caratteristiche importanti. Gli infortuni lo stanno frenando, ha avuto anche una ricaduta e ancora non è in grado di scendere in campo per tutti i 90 minuti. Altrimenti sarebbe in campo – spiega Nesta su Sensi – Ci puntiamo perché ha delle qualità che ci mancano, può essere un giocatore determinante per noi. Allo stesso modo Ciurria: nelle scorse stagioni è stato importantissimo per il Monza”.

Monza, Nesta prima del derby contro il Como: “Maldini deve imparare a gestire la pressione”

A far parlare di sé a Monzello è però sempre Daniel Maldini, esploso negli ultimi mesi con la maglia biancorossa e seguito sul mercato da tutte le big tra Inter, Juventus, Atalanta e Fiorentina.

Il figlio d’arte nelle ultime partite ha avuto un calo di rendimento e fatica a trovare il gol che manca da inizio settembre. Nesta non ha dubbi sulle qualità dell’ex Milan e lo spinge a migliorare ulteriormente: “Cosa gli manca? É un giocatore fortissimo, il prossimo step deve essere sotto ogni lato ma soprattutto mentale – risponde l’ex difensore della Nazionale alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Ha la fortuna o forse no, dipende dai punti di vista, di essere sempre sotto i riflettori e forse anche troppo. Ha tanta pressione addosso e deve imparare a conviverci. Alcuni lo criticano per le occasioni che non ha finalizzato, che deve migliorare nel tiro, ma io lo vedo tutti i giorni in allenamento e ha un tiro allucinante. Non gli manca niente, ha tutto, deve solo imparare a gestire l’emotività. A volte le pressioni sono un peso e ognuno ha i suoi tempi per gestirle”, conclude Nesta dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium.